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全新保時捷Porsche Cayenne Electric電動車香港發表│純電四驅SUV一式兩款 售價$1,398,000起 首批第四季交付

汽車
更新時間：03:39 2026-06-18 HKT
發佈時間：03:39 2026-06-18 HKT

全新第四代純電動保時捷（Porsche）Cayenne Electric抵港，傳媒發佈會昨日（6月17日）在灣仔東保時捷中心舉行。旗艦純電SUV劃分Cayenne Electric、Cayenne S Electric和Cayenne Turbo Electric三個版本，全線搭載113kWh高壓電池與前後馬達、四輪驅動，代理率先開賣是入門Cayenne Electric和頂級Cayenne Turbo Electric，售價分別是$1,398,000起及$2,568,000起，首批第四季交付。文、圖：sammy

全新Cayenne Electric是繼Macan後，保時捷推出的第二款純電動SUV。生力軍標誌著車系發展邁進另一里程，並於現有汽油和PHEV插電混能版本以外，為顧客提供更多元化的動力選擇，三線並行發展。

全新保時捷Porsche Cayenne Electric電動車香港發表：Turbo版馬力1,156ps史上最強  2.5秒加速破百  16分鐘快充80%電量

入門Cayenne Electric擁有442ps馬力和835Nm扭力，0-100km/h加速4.8秒，極速230km/h，WLTP續航力642km。頂級Cayenne Turbo Electric是有史以來，動力輸出最強的保時捷量產車型，配合Launch Control起步控制功能，馬力與扭力達到驚人的1,156ps和1,150Nm，0-100km/h僅需2.5秒，7.4秒內可及200km/h，極速260km/h，WLTP續航里程623km。受惠800V電力系統，車系的直流充電功率最高可達DC 400kW，16分鐘可充電10%至 80%，約10分鐘可為Cayenne Electric與Cayenne Turbo Electric補充325km和315km續航能量。除了持續10秒的Push-to-Pass一鍵加速功能，兩車均標配PSAM主動式空氣懸掛，Turbo版更配備PTV Plus保時捷扭力分導升級系統和後軸轉向系統，可發揮更極致操控。

全新保時捷Porsche Cayenne Electric電動車香港發表：0.25Cd風阻同級最低  全新Porsche Driver Experience數碼座艙

建基專屬底盤平台的Cayenne Electric，車長與軸距比汽油版分別延伸55mm和130mm，達到4,985mm及3,023mm，闊與高度為1,980mm和1,674mm。後排腳位空間更充裕，結合標準化電動後座椅，乘坐倍感舒適。尾箱容量介乎781升至1,588升，加上90升的前置行李箱，滿足日常出行所需。純電Cayenne Electric同配PAA保時捷主動空氣力學套件，包括前端氣簾與可移動冷卻氣流閥、主動式車頂擾流板、近乎全封閉底盤護板、專用低阻輪圈及後部擴散器等。另Turbo版後方兩側還有專屬創新的主動進氣護柵，其延長側翼可改善氣流分離，有助提升高速行駛續航力。代理強調，Cayenne Turbo Electric的0.25Cd風阻是同級最低。豪邁動感造型彰顯現代美學，車頭導入纖細LED頭燈，車尾亮點包括3D立體燈條、動態圖形及發光Porsche車型字樣。此外，Turbo版擁有專屬黑飾廠徽和型號標誌，連同22吋多幅鋁合金輪圈與紅飾制動器，突顯高性能形象。

數碼化座艙以全新保時捷駕駛者體驗設計概念開發 （Porsche Driver Experience），核心是由一塊Flow Display弧形OLED屏幕無縫融入中控台，搭配14.25吋OLED全數碼儀表板，以及可供選配的14.9吋副駕顯示屏，組合出保時捷史上最大顯示介面。Turbo版還擁有專屬碳纖配飾，提升運動跑魅。豪華車廂設備齊全，包括操作更便捷和個人化的革新Porsche Digital Interaction數碼互動介面、AR投射式儀錶、可變光控的全景式天窗、升級Voice Pilot語音助理等。

 

  • Cayenne Electric規格
  • 傳動：113kWh高壓電池 + 前後馬達，四驅
  • 馬力 / 扭力：442ps / 835Nm
  • 0至100km/h：4.8秒
  • 續航力：642km(WLTP)
  • 售價：$1,398,000起
  • 查詢：2926 2911

 

  • Cayenne Turbo Electric規格
  • 傳動：113kWh高壓電池 + 前後馬達，四驅
  • 馬力 / 扭力：1,156ps / 1,150Nm
  • 0至100km/h：2.5秒
  • 續航力：623km(WLTP)
  • 售價：$2,568,000起
  • 查詢：2926 2911  

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