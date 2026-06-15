新一代寶馬BMW M3後繼概念電動車法國亮相│暫名BMW M Concept Neue Klasse 鐵定明年開售 汽油版同步研發中

寶馬(BMW)在上周末(6月13至14日)舉行的法國Le Mans 24H耐力賽舉行前夕，忽然全球發表全新BMW M Concept Neue Klasse概念車，它即是全新BMW i3 (Neue Klasse系列編號NA0)的高性能版本，外界視之為下一代純電版BMW M3的預告。廠方表示這款高性能版四門電動跑車鐵定2027年上市，而在同一個外形基礎底下，還有一款直六汽油雙Turbo引擎混能版本供選擇，預計下一代M3將有BEV純電及HEV混能兩款選擇。 文：DP 圖：BMW

全新BMW M Concept Neue Klasse概念車發表│純電M3應用800V平台及4馬達四驅

寶馬今次在法國展出這輛全新BMW M Concept Neue Klasse概念車，純粹作為一個外形及車廂設計的揭示預告，所有具體機械規格配置及數據資料全部未有公布，廠方只透露車子採用全新800V平台及超過100kWh容量鋰電的BMW M eDrive電驅系統。從圖片所見，這款概念車以新一代BMW i3 (NA0)電動四門跑房車為基礎，不過前後沙板被大幅擴闊，加上賽車化的頭尾擾流裝置及透氣孔，還有4個賽車式桶形座椅及翻車護架等，雖然部份項目只限概念車身上展現，不過廠方發調日後生產版本外形會忠於這款概念車原著。

寶馬早前已在全球展示旗下新一代800V底盤及Heart of Joy電動車驅動系統理念，當中包括由4個馬達獨立驅動前後各個馬達的Dynamic Performance Control系統相信新一代純電版BMW M3會是首個引用這裝置的高性能車型，預計馬力輸出800ps至1,000ps。

全新BMW M Concept Neue Klasse概念車發表│汽油混能版G84 M3傳聞同步研發中

據《BMW Blog》報道指出，寶馬廠方透露M Concept Neue Klasse除了明年面世的純電版本之外，相同車殼底下還會推出一款汽油引擎版，編號G84 M3，應用新改良S58型3公升直六雙Turbo引擎，再加入Mild-Hybrid輕混能系統，據知汽油版外觀也會忠於概念車原著，不過車頭可能會延長少許，以容納直六引擎及散熱水箱，車尾也會配有4支排氣喉，不過所有資料暫時只屬估計，一切有待官方公布作實。