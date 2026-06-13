道路日常 自私L隨處可見（Samuel）

道路日常中，大家都會遇不少「自私L」，Cut綫不打燈，鍾意停車話停就停，甚至乎停車在路口位，行人過不了馬路，大車又轉不了彎，近日車友聚會間，來自各行各業的車友，都力數這類自私L的行為。

馬路「自私L」人見人憎 車主盤點無恥行為

自私車主隨處可見 亂泊車/亂停車/亂切線樣樣齊 守法司機隨時被累抄牌？

自私車主隨處可見 亂泊車/亂停車/亂切線樣樣齊 守法司機隨時被累抄牌？

自私車主隨處可見 亂泊車/亂停車/亂切線樣樣齊 守法司機隨時被累抄牌？

一位假日車主，日常返工以搭巴士為主，他稱最討厭是經常有車停泊在巴士站，而且更開住冷氣，司機在涼冷氣，乘客在受氣，更重要的是巴士不能埋站。車友稱這一類情況最常見的是黃昏時間，特別是不少豪華七人車，大家都估計這類七人車要跟據老闆指示，要在最方便位置讓老闆上車。

另一位開巴士的車友就稱，其實巴士公司有指示，為確保乘客上落車的安全，所以必需要車身完全埋站才能上落客，若果有其他車塞住，他們亦只好示意前車駛走或等候，若果情況嚴重的話才會報警。巴士車友稱，他作為巴士司機，最怕當然是見到有其他車佔據巴士站，而日常開車時遇有「自私L」停泊在轉彎位置，他們亦只有無奈地等，若果不夠位過選擇後波倒車會有危險，不開車的話又會被乘客鬧，所以都十分難做。

除了這一類妨礙巴士運作的「自私L」之外，停泊在雙黃線的「自私L」亦多，一位車友稱被曾被這類人拖累。話說當日在雙黃線路段塞車慢駛，而前方私家車突然停車落客，車友亦跟隨停車，此刻後方就有藍紅閃燈出現，交通警一次過將數架車載停，全部涉嫌在雙黃線停車。車友後來即時提供車Cam片段，證明只因前方私家車落客而停車，並非主動在雙黃線停車，所以才免食牛肉乾。所以話，日常見到這類「自私L」最好都係避之則吉，否則可能被連累！