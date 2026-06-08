全新Jaecoo 6T國產SUV電動車 香港獨家預覽│69.77kWh雙馬達四驅頂級新版 霸氣寬體造型 NEDC續航力436km 意向價44萬元起

中國奇瑞集團旗下Omoda & Jaecoo香港代理昨天(6月7日)，舉行了大型VIP車主派對，席間在汽車渡輪駛往維港中心期間發表全新Jaecoo 6T頂級版電動SUV，《駕駛艙》是唯一傳媒代表參與其中。新車以雙馬達四驅Jaecoo 6 4WD為基礎，換上更霸氣的寬體外觀設計，加強運動個性和越野形象，代理指Jaecoo 6T版本定價未落實，連稅意向價約44萬元起。 文、圖：DP

全新Jaecoo 6T頂級版電動SUV登場│同級獨有鋁合金車身底盤 雙馬達四驅對應爬山越野

Jaecoo 6是現時Omoda & Jaecoo兩個品牌在香港的最暢銷車系，最近代理替車系重新部署，引進了兩個新型號，首先是Jaecoo 6 Pro單馬達後驅入門版(65.69kWh)，主要是刪減了車尾儲物箱及部份裝備，車價HK$289,888起。原有的Jaecoo 6 2WD後驅版(65.69kWh)及Jaecoo 6 4WD四驅版(69.77kWh)沒有一換一之後的售價分別為HK$308,280起及HK$440,340起。

至於今次在活動上全新首發的Jaecoo 6T，則是系列最頂級車型，硬件規格及配置跟Jaecoo 6 4WD相同，首先是同級獨有全鋁合金單體式車架及外殼，搭載69.77kWh鋰電及前後馬達四驅，輸出276ps馬力及385Nm扭力，0至100km/h加速約6.5秒，NEDC續航力約436km。最高支援DC 85kW快速充電。

全新Jaecoo 6T頂級版電動SUV登場│新設計寬體外形 強調運動霸氣形象

Jaecoo 6T最主要改動，是換上更具霸氣的車身套件，包括全新設計鬼面罩、泵把(增設霧燈)、頭冚，以及前後拋沙板寬體車身造型，車身比普通版長了27mm、闊了6mm、高了26mm，尺碼為4,333 x 1,916 x 1,741mm，軸距維持2,715mm，車重約1,874kg。另外還有全新設計19吋軨，配合更闊245/55R19車胎(標準版為225)。廠方強調新版意加強運動越野車形象，車身離地距由195mm增至225mm，涉水深度625mm。

車子標配設備項目跟4WD版大致相同，包括15.6吋中控觸屏、540度泊車鏡頭(包括車底透視功能) 、玻璃頂天窗(前半可開啟)、人造皮椅、電控前座連按摩、前排及後排(左右)冷氣通風功能、12喇叭Infinity音響、手機無線充電，以及9種行車模式選擇(包括節能、舒適、運動及6種不同越野場景模式)。