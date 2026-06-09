奧迪Audi發表Nuvolari首款PHEV混能超跑｜V8雙Turbo引擎+3馬達四驅1,001ps馬力 2.6秒加速破百 限量499部

在Monaco Grand Prix F1摩納哥大獎賽舉行前夕，奧迪Audi昨日（6月4日）忽然發表了品牌首款插電混能超級跑車Nuvolari。全球限量499部、被視為傳奇R8繼承者的Nuvolari，搭載雙渦輪增壓V8 PHEV混能系統，綜合馬力達到驚人1,001ps，0-100km/h加速只需2.6秒，極速超過350km/h，同是品牌史上性能最強和速度最快的量產街道四驅超跑。文：sammy、圖：Audi

奧迪Audi發表Nuvolari首款PHEV混能超跑：性能最強最速 匯聚F1頂尖技術

全新Nuvolari以上世紀30年代，駕駛Auto Union（Audi前身）Type C賽車的知名意大利車手Tazio Nuvolari為名。新車約售60萬歐元起，預計第4季投產，2027年首季陸續交付。充滿前衛未來感的低矮流線造型，承襲了去年Concept C概念車的設計元素，同時骨子內裡並導入了大量F1賽車頂尖技術。

毫無疑問，動力部分是全車焦點所在。核心基礎沿自同集團的Lamborghini Temerario，PHEV插電混能系統由4公升V8雙Turbo引擎、3個電馬達（前2後1）、以及7.3kWh鋰電池組成，總馬力輸出高達1,001ps，扭力730Nm，靜止起步加速至100km/h及200km/h，只需2.6秒和6.8秒。豈止性能比Temerario更強勁，透過Audi團隊的專屬調校、融合CFRP碳纖維外殼的ASF鋁合金輕量化車體、源自F1的主動式空氣力學設計連DRS減阻系統（其中可調式主動尾翼能手動或根據車速及不同駕駛模式自動切換至Closed、Low Downforce及High Downforce三種模式）、可承受高達2.8兆瓦Megawatts的Audi Ceramic Pro陶瓷煞車系統、以及具備預判力的新一代quattro predictive ride智能四驅系統，能塑造出截然不同的超跑個性。