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全新插電式混能車上汽MGS9 PHEV本地試駕｜前驅PHEV SUV搭載1.5T專用增壓引擎與傳動系統 總馬力299ps WLTP綜合續航力逾1,000km

汽車
更新時間：00:09 2026-06-05 HKT
發佈時間：00:09 2026-06-05 HKT

先前預告，「一換一」計劃終結後，油電Hybrid混能車將起而代之，成為兵家必爭新戰場。上汽MG剛引入了全新MGS9 PHEV，前驅7座位SUV搭載智慧插電式混能系統與電子雙油泵，總馬力與扭力輸出299ps和390Nm，純電模式可行100km，WLTP綜合續航力超過1,000公里。新車將在6月18至22日舉行的2026國際汽車博覽會（香港）上展出，意向價約38萬港元，預期9月開始交付。文、圖：sammy

插電式混能車上汽MGS9 PHEV本地試駕：本地市場選擇稀少 硬朗型態霸氣十足

過往，油電Hybrid混能車被視為過度性產品，插電混能PHEV因售價不便宜，更一直坐着冷板凳。然而，挾住「天時、時利、人和」優勢，可油可電的插電式混能車終飛上了枝頭，但能否變成鳳凰，仍有待時間考驗。目前，市場上的7座位PHEV SUV選擇稀少，上汽MGS9是其中之一。新車的長闊高尺碼是4,983 x 1,967 x 1,786mm，軸距2,835mm，體型魁梧健碩。襯托大型網紋面罩、菱角分明線條與20吋合金巨輸，予人霸氣鋒利觀感。硬派SUV配備LED頭燈與日行燈、貫穿式尾燈、車頂行李架、高置擾流器煞車燈及左右雙出銀飾排氣喉，彰顯運動型態。稍為挑剔是C柱位置的銀飾片，似乎有點兒格格不入。除了試車的銀色，車身還有黑、白、綠、灰4種選擇。

插電式混能車上汽MGS9 PHEV本地試駕：3排7座實用舒適 設備豐富進出輕鬆

車廂豪華優雅，佈局是典型時下國產新能源車的設計風格。前排駕駛與乘客席由T形中控台分隔，馬鞍下方可放置物品，並設有USB充電和12V 120W電源連接。3排7座位以2+3+2形式排列，空間實用充足。原廠皮座椅貼服舒適，電動前座具備加熱、通風及按摩功能，駕駛席附記憶設定。值得一提，按摩系統有多種模式選擇，下下到位真材實料，絕非隔靴搔癢。三幅平底式皮軚環握感良好，3與9點位置的快捷星鍵可預設不同功能。其餘豐富配置還有感應電尾門、雙12.3吋數碼儀錶板與觸控中屏、無線Apple CarPlay與Andriod Auto及藍牙連接、手機無線充電、氣氛燈、全景式天窗、三區恆溫冷氣連PM2.5過濾、12喇叭BOSE音響、540度泊車鏡頭、7氣袋及全套MG Pilot行車輔助安全系統。收摺中座椅背，後排乘客可沿寛闊通道上落車。第三排尾座空間不算侷促，惟坐墊太貼近地台，「蹲姿」難免影響舒適度。標準7座位下，行李箱容量是332升，摺疊後座與中座，可分別擴大到1,026升和2,093升。

插電式混能車上汽MGS9 PHEV本地試駕：動力充沛靈活轉向 EV純電可行100公里

插電式混能系統由專用1.5T渦輪增壓引擎、前驅馬達及24.7kWh磷酸鐵鋰電組成，搭載單速式波箱與電子雙油泵，總馬力299ps，扭力390Nm，0-100km/h加速9.6秒，極速200km/h。EV純電模式的WLTP續航里程可達100km，轉至HEV智慧混動，續航力可輕鬆突破1,000公里，而根據廠方資料，綜合耗油量為0.8L/100km，數字相當亮麗。新車最高支援AC 11kW充電功率，DC直流快充則沒有交代，但具備V2L對外放電功能。透過車內圓形旋鈕器，可切換Eco、Normal、Sport和Individual不同駕駛模式，能量回收也畫分輕、中、強3級。縱使體型龐大兼且重量高達2,160kg，駕駛MGS9 PHEV沒絲毫笨頓感，走在石澳一帶的蜿蜒曲折彎路上，巨無霸的轉向反應出奇敏快精準，淡定從容程度儼如中型SUV，完全無壓力。肆意彎中發力提速，馬步紮實沉穩，富有駕駛樂趣。動力輸出不能說強桿，勝在充沛連貫，日常使用合格稱職，行車感愜意舒適。唯獨引擎介入驅動聲浪頗明顯，車廂隔音存在改善空間。

 

MGS9 PHEV規格

引擎：1.5公升Turbo + 前驅馬達

總馬力/總扭力：299ps / 390Nm

傳動：單速自動波

0至100km/h：9.6秒

續航力：超過1,000km(WLTP)

耗油量：0.8L/100km

尺碼：4,983 x 1,967 x 1,786mm

售價：待定

查詢：2877 6700

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