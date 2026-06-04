郭富城亮相寧波賽車場駕領克03+TCR出戰 妻女齊撐場惜遺憾退賽

郭富城（Aaron）2026年首度亮相中國汽車場地職業聯賽，代表領克駕駛領克03+TCR戰車出戰第二站寧波！Aaron於寧波站首回合順利完賽，惟決賽回合因被事故波及，最終只能遺憾退賽。詳情即看下文！

郭富城駕領克03+TCR出戰寧波 決賽被事故波及遺憾退賽

郭富城（Aaron）自2023年起，以嘉賓車手身份代表領克車隊參戰內地賽事及澳門大賽車，而今次參戰中國汽車場地職業聯賽（CTCC）為2026年首度亮相，於第二站寧波出戰。

於賽場出戰，對於Aaron來說並不陌生，但今場有妻子方媛及2位愛囡到場支持，就是其第1次。Aaron在其社交平台中表示：「今天，是人生難得的第一次，太太帶著兩個女兒來看我的賽車，心裡又開心又感動。」

在中國汽車場地職業聯賽中，郭富城駕駛領克03+TCR戰車出賽，在首回合比賽中，Aaron的表現顯然適應03+TCR的特性，在比賽中成功避開多次險情，以穩定節奏順利完賽。

可惜在5月31日舉行的決賽回合，郭富城的賽車不幸受到事故波及，最終因戰車嚴重受損而遺憾退賽，未能完成賽事。不過，其駕駛領克03+TCR重返寧波賽場的表現，依然贏得現場觀眾與車迷的廣泛關注。

在寧波站的賽事中，除了有郭富城以特邀車手身分參賽外，內地藝人韓東君亦有同場邀技。

名師設計寧波國際賽車場 考驗戰車調校及車手操控力

中國汽車場地職業聯賽第二站於寧波國際賽車場舉行，場地為國際汽聯認證的二級賽道，出自世界知名賽道設計師Alan Wilson手筆，全長4.01公里，擁有22個彎道，以獨特的逆時針方向設計，對於賽車的綜合性能和調校水準都有頗大挑戰，因賽道最大高度落差達24米，對戰車底盤造成極大負荷，除考驗戰車的硬度外，亦講求車手對於戰車的操控功力。

文：TF

資料及圖片來源：aaronkwokxx@IG、中國汽車場地職業聯賽



