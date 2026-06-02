勁量JDM日版跑車 豐田Toyota GRMN Corolla發表│304ps兩座棍波4驅 碳纖車身外件偷輕30kg 日本、美國、澳州有售

豐田(Toyota)今天(6月2日)在網上全球發表2027年款GRMN Corolla加強版，理念跟2002年推出的GRMN Yaris一樣，就是在原有GR Corolla跑車基礎上，再提高性能及操控表現，車身減輕30kg，由五座變成兩座位格式，換來更接近賽車的激進駕駛體驗。廠方指GRMN Corolla今年秋季首先在日本當地GR APP手機應用程式內公開預購，2027年初正式開售，車價未公布。除了日本，今次GRMN Corolla也會出口到北美及澳洲發售。一般相信GRMN Corolla車價會比GRMN Yaris更為昂貴，估計連稅到港可能超過100萬港元。 文：DP 圖：Toyota

豐田Toyota GRMN Corolla加強版登場│專為「駕駛控」而設計 碳纖車身組件拆除後座 車重減輕30kg

全新2027年豐田Toyota GRMN Corolla可視之為由原裝全面升級改裝的GR Corolla終極版本，製作理念跟2022年GRMN Yaris(由GR Yaris改裝而成)同出一轍，兩者都是從德國Nürburgring北環賽道長時間測試，以及從參戰日本Japan's Super Taikyu Series耐力賽而研發出來。正如豐田汽車會長(董事長)豐田章男所說，掛得上GRMN徽章的車型，一定要經得起Nürburgring賽道的嚴峻考驗。

GRMN Corolla內外改動主要分三方面，車身氣流動力組件、減輕車重、加強性能與操控。首先，車頭引擎蓋、左右前沙板、前泵把側翼、尾翼均換上輕量碳纖維專用套件，前兩者增設大型透氣格柵。18吋x8.5J鍛造輪圈配上闊10mm的245/40ZR18尺碼Michelin Pilot Sport Cup 2輪胎。車廂由5座位改為2座位格式，拆除了後座，前排改配兩張專用輕量GR桶椅，還有GRMN專用麖皮軚盤及波棍頭等。一切減磅措施令車重減輕30kg至1,450kg。

豐田Toyota GRMN Corolla加強版登場│扭力增15Nm至415Nm 波箱齒比更緊密

GRMN Corolla沿用1.6公升直三缸Turbo (G16E-GTS)引擎，馬力保持304ps，不過扭力提升15Nm至415Nm，廠方指今次調校着重3,600-4,800rpm扭力發揮，令車子出彎更快。引擎加設副散熱水箱，中冷器Intercooler也加入灑水散熱系統。6速棍波齒輪比率較普通版更為緊密，電動輔助轉向系統也經過改良，可抵抗更高G-force離心力。GR-Four四驅系統也特別針對高速行駛穩定性，加大了後軸動力分配。

豐田表示GRMN Corolla今年秋季首先在日本當地GR APP手機應用程式內公開預購，2027年初正式開售，車價未公布。除了日本，今次GRMN Corolla也會出口到北美及澳洲發售。另外，廠方預告現正開發另一款GR Corolla MORIZO RR特別版，配備8速DAT自動波和5座位設計，詳細規格及發售日期未公布，不過車子即日至6月28日在日本富士賽車場旁邊Fuji Motorsports Forest Welcome Center公開預。