東風汽車Dong Feng全新葵涌售後服務中心開幕｜提升完善與優質客戶體驗 助推香港電動車普及化

全新東風汽車(Dong Feng)葵涌售後服務中心昨日（5月29日）正式投入服務，該中心的落成標誌著東風汽車在香港市場的發展邁向新里程，全面提升本地售後服務的軟硬件配套之餘，並彰顯品牌推動電動車普及化的堅定決心。文：sammy、圖：Dong Feng

東風汽車Dong Feng全新葵涌售後服務中心開幕：實踐社會責任與長期承諾 積極推動綠色出行

近年，東風汽車在香港市場表現亮眼，為配合業務日益增長和實踐提升客戶體驗之承諾，品牌選址交通便利的葵涌核心地段建立全新售後服務中心。全新中心佔地面積逾8,000尺，內裡配備先進檢測設備、原廠標準維修系統，以及經過嚴格培訓的專業技術團隊，務求為每位東風車主提供最完善和優質的售後服務體驗。

出席新中心開幕禮的香港航運界立法會議員林銘鋒表示，一直高度關注香港運輸業的轉型與可持續發展。特區政府近年積極推動綠色運輸，並訂下2050年前實現車輛零排放及碳中和的宏偉目標；要實現這個藍圖，除了政策引導，更需要像東風汽車這樣的國家級汽車品牌，以及充滿幹勁的香港本地團隊共同努力。東風汽車香港總代理東騰車業董事劉佐煌強調，真正決定一個品牌能否長遠發展，從來不只是銷量，而是售後服務、用戶體驗，以及品牌對社會的責任。他補充，東風汽車在2026年首季取得鼓舞成績，單一車型躍升香港新能源市場銷量第3位，品牌整體排名全港第5，累計交付新車超過1,200輛。佳績不只是數字上的突破，更代表越來越多香港家庭信任東風，反映新能源轉型步伐正加速前進。今天，葵涌售後服務中心正式啟用，豈只是新增一個服務據點，更是東風汽車對香港市場的長期承諾。

東風汽車葵涌售後服務中心

地點：葵涌大連排道152-160號金龍工業中心第一座地下A室

營業時間：上午 9 時至晚上6 時

查詢：3705 0192