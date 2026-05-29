全新改良版極氪ZEEKR X電動車香港開售｜緊湊型純電SUV煥新大躍進 一式兩款售價$299,900起 頂級Platinum四驅版加送智能自動車門

全新2026年改良版極氪（ZEEKR）ZEEKR X抵港開售，承襲同廠ZEEKR 7X獨特元素，進一步提升豪華感之餘，緊湊型純電動SUV在車廂內飾、設備配置、動力性能以至操控表現，均作出全面性升級，以成就更佳駕乘體驗。新款同備入門後驅Deluxe與頂級四驅Platinum兩版本，限時早鳥價分別是$299,900起和$349,900起，後者首批還加送價值$10,000的智能自動車門，預計第三季交付。文、圖：sammy

2026改良版極氪ZEEKR X電動車香港開售：6種車身顏色+3款主題內飾 奢華配置享受升級

新車發佈會昨午（5月28日）在ZEEKR Gallery太古城陳列室舉行，後驅Deluxe（綠色）與四驅Platinum（黑色）兩版本同場展出。5門5座位都會純電SUV造型與舊款沒有大不同，保留無框車門、無框電動門邊鏡及隱藏式水切綫等原創設計。外觀主要分野是輪圈，Deluxe配上全新19吋槳葉款式，Platinum採用20吋五輻鍛造運動輪圈（另有玄黑色可供選配）。其次，首批Platinum額外奉送智能自動車門，所以沒有任何把手設計，只需輕按B及C柱位置的小圓感應鍵，車門便會自動開啟。另車身顏色共有6種，包括白、黑、綠、灰、紫等。

車廂煥新是改良版ZEEKR X主要亮點，舖排陳設近似ZEEKR 7X，兼且升級採用同款Microfiber麂皮絨包覆車頂。皮革座椅導入全新Art Deco珩縫工藝，並加入幾何圖案作點綴，襯托黑鍍鉻金屬車門按鈕，奢華感大躍進。此外，新車標配電動記憶通風前座椅，頂級Platinum版還具備按摩功能。觀之入微，可發現中控台馬鞍位也改成整體款式，表面附設手機無線充電、儲物格和雙杯架，而手枕下方也有大物儲物箱，Platinum版更可選配電冰箱（連稅另加$8,000）。除了電尾門、8.8吋數碼儀錶板與14.6吋觸控中屏、支援Apple CarPlay和Android Auto、全景式玻璃頂、轉色氣氛燈、雙區恆溫冷氣、360泊車鏡頭、全套ADAS高級駕駛輔助及自動泊車系統，改良版後座還增設了獨立冷氣出風和標配13喇叭Yamaha環迴音響系統，而尾箱空間更提升至404升，褶疊後座椅可擴大到1,247升。補充一點，車廂共有全黑（Full Black）」、黑白（Black & White）」及黑橙（Black & Orange）3款主題可供選擇，其中黑橙是頂級版專屬。

2026改良版極氪ZEEKR X電動車香港開售：3.69秒加速破百 DC 230kW快充領先同儕

單馬達後驅Deluxe改配61kWh「神盾金磚」磷酸鐵鋰電，馬力與扭力提升至339ps和373Nm，0-100km/h維持5.6秒，WLTP續航力405km。至於新款Deluxe的DC直流充電速度，由120kW增至同級領先的230kW，充電10%至80%只需18分鐘。雙馬達四驅Platinum貫徹純電「小鋼砲」本色，搭載寧德時代66kWh三元鋰電池，馬力輸出增加16%至496ps，扭力由543Nm上調到573Nm，0-100km/h僅需3.69秒，比舊款3.8秒跑得更快，而WLTP續航力可達415km。AC交流電支援由11kW增至22kW，0%至100%充電4小時完成。DC直流充電支援150kW，30分鐘可補充10%至80%電量。代理補充，新款ZEEKR X的前麥花臣與後多連桿獨立懸掛也經過強化，並標配路感優化液壓襯套（俗稱「杯士」），大大提升操控表現和40%濾震效能，行車格外穩定和舒適。

ZEEKR X Deluxe規格

傳動：61kWh磷酸鐵鋰電+後置驅動馬達

馬力/扭力：339ps/373Nm

0-100km/h：5.6秒

續航力：405km(WLTP)

尺碼：4,432 x 1,836 x 1,566mm

售價：$299,900起(限時早鳥優惠)

ZEEKR X Platinum規格

傳動：66kWh三元鋰電+前後馬達四驅

馬力/扭力：496ps/573Nm

0-100km/h：3.69秒

續航力：415km(WLTP)

尺碼：4,432 x 1,836 x 1,566mm

售價：$349,900起(限時早鳥優惠)

查詢：2622 2001