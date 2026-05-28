全新平治Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe四門超跑電動車登場│1,169匹馬力全新平台3馬達4驅 2.1秒加速破百

平治(Mercedes-Benz)上星期在美國洛杉磯發表新一代Mercedes-AMG GT 4Door Coupe超跑，亮點是新車由上代V8雙Turbo引擎汽油車，變成BEV純電動車，應用全新開發AMG.EA電驅平台，以及嶄新軸向磁通超薄馬達，一式兩款GT55及GT63配備106kWh高密度鋰電及3馬達四驅，分別輸出816ps及1,169ps馬力，支援DC 600kW快充，WLTP續航力達700km。 文：DP 圖：平治

平治Mercedes-AMG GT 4Door Coupe四門超跑電動車登場│源自F1賽車鋰電及馬達技術

平治上周三(5月20日)美國洛杉磯市中心6th Street Bridge地標景點，發表全新Mercedes-AMG GT 4Door Coupe超跑，廠方把整條橋裝扮成為德國Autobahn無限速公路，展示車子高性能特色及舉行大型登場派對晚會。

新一代Mercedes-AMG GT 4Door Coupe變為純電動格式四門超跑，應用AMG開發的800V名為AMG.EA電驅平台，並全球首次引用Axial Flux Motor軸向磁通馬達，特點是纖薄(厚度僅8cm至9cm)和輕量(相比傳統Radial FIux Motor輕67%)。另外，106kWh高密度鋰電芯(298Wh/kg)技術源自AMG One，2,660個電芯配有獨立智慧冷卻系統(冷卻能力高達20kW，一般電動車為5至8kW)，令車子可以更長時間輸出最高動力。廠方強調車子電驅系統技術，大部份是源自F1賽車。

車子搭載3馬達(前1、後2)四驅4Matic+系統，頂級版GT63輸出1,169ps馬力和2,000Nm扭力，0至100km/h加速2.1秒，0至200km/h只6.4秒，極速350km，WLTP續航力700km，支援DC 600kW快速充電。標準配置AMG ACTIVE RIDE CONTROL空氣懸掛及四輪轉向(後輪轉向角為6度)，還有碳陶瓷碟煞車系統。

平治Mercedes-AMG GT 4Door Coupe四門超跑電動車登場│超前衛外形配合車身主控擾流系統

全新Mercedes-AMG GT 4Door Coupe擁有非常創新外形設計，體積比上代更巨型，尺碼為5,094mm x 1,959mm x 1,411mm，軸距3,040mm。車身配有名為AEROKINETICS主動式擾流系統，車身風阻只有Cd 0.22。車廂陳設數碼化，包括10.25吋數碼錶板、14吋中控觸屏及14吋副駕屏幕，軚盤設有駕駛模式快捷旋鈕，中控台也有3個旋扭，分別控制Response反應、Agility靈活度及Traction抓地力。平治表示新車今年夏季開始投產，售價及各地區上市日期暫未公布。