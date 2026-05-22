新一代豐田Toyota RAV4 HEV混能SUV香港登場│2.5公升混能引擎四驅油耗16.39km/L車價HK$379,890起 沙田新城市廣場首展5天

全新大改款豐田(Toyota) RAV4 HEV E-Four，昨天(5月21日)在香港發表，代理皇冠車行在沙田新城市廣場舉行大型登場派對，並請到歌手陳柏宇站台宣傳獻唱金曲。全新RAV4 HEV配用第五代豐田THS混能系統，2.5公升引擎配合電馬達，油耗量低至16.39km/L，香港版分開Adventure及Limited兩款，主要是包裝配套不同，車價分別為HK$379,890及HK$419,880。新車今天起至下周一(5月22日至25日)長假期周末在新城市場廣場公開首展，現場還有供小朋友參與的工作坊。 文、圖：DP

全新豐田Toyota RAV4 HEV香港登場│第五代THS混能系統+後軸馬達E-Four四驅 平均油耗16.39km/L

全新第六代豐田Toyota RAV4 HEV E-Four(XA60)引用集團TGNA:GA-K(跟Camry XV80相同)底盤發展而成，香港版一律配用2.5公升直四VVT-iE D-4S直噴式汽油引擎，配合第五代THS混能系統(包括1.59kWh鋰電及馬達)，還有CVT無段變速波箱(驅動前輪)，另外位於後軸是一套獨立馬達驅動裝置，組成所謂E-Four四驅系統，前後軸是沒有任何機械連接。

新車綜合馬力194ps ，引擎本身輸出221Nm扭力，另外前、後兩組馬達分別輸出208Nm及121Nm扭力。0至100km/h加速7.3秒，平均油耗量16.39km/L。車子備有5種駕駛模式（Normal、Eco、Sport、Custom、EV）及2種地形模式（Snow、Trail）選擇，還首次加入車身動態平衡控制系統，利用主控個別車輪制動力，減少停車頓挫感，抑制過彎晃動等，令駕乘感更平穩舒服。

全新豐田Toyota RAV4 HEV香港登場│Adventure越野版及Limited豪華版兩款包裝

今次香港版全新Toyota RAV4 HEV E-Four提供Adventure(HK$379,890)及Limited(HK$419,880)兩款選擇，兩者機械組合相同，只是內外設計及裝備有所不同。標準Adventure版本擁有更越野四驅車形象，鬼面罩造型更運動化，原車配用較厚身18吋胎軨，車頂配有行李架，座椅以人造皮連橙色縫線包裝。前排發熱功能、玻璃頂、12.3吋數碼錶板及12.9吋原廠中控觸屏、9喇叭JBL音響、無線Apple CarPlay、360°鏡頭、電尾門及TSS 4.0安全系統等齊備。

頂級Limited版本車價貴約4萬元，不過無論外觀及包裝更豪華。鬼面罩連泵把改用一體化設計，胎軨升級至20吋。車廂設備多了透氣皮革座椅、前排冷暖通風、後排發熱功能、錶板HUD彩色投射式顯示屏，另外還有Advanced Park自動泊車輔助系統。