全新豐田Toyota NOAH HEV混能7座MPV香港開售｜皇冠汽車60周年驚喜登場價$319,440 油耗22.4km/L 續航力1,16km

豐田昨午（4月9日）在九龍灣旗艦店發表全新2026 Toyota NOAH HEV至尊混能版，7座位MPV家庭車搭載第5代THS混能系統，綜合馬力140ps，平均耗油量22.4km/L同級最低，續航力高達1,160公里。作為皇冠汽車60周年的頭炮巨獻，新車現以$319,440驚喜登場價發售，限量100部。文、圖：sammy

全新豐田Toyota NOAH HEV混能7座MPV驚喜登場：皇冠汽車60周年嚮頭炮 同級最強三電門便利貼心

隨着電動車「一換一」計劃完結，加上油價持續高企不下，油電Hybrid混能車再度備受器重。紮根香港60載的皇冠汽車顧及市場需要，率先引入以「家」作為行車體驗核心的全新NOAH HEV至尊混能版7座位MPV。英之傑大中華區業務總監羅浩堅形容，在日本豐田支持下，皇冠汽車能爭取到極具誠意的HK$319,440震撼登場價（原價HK$379,440），是送給全港家庭最實惠和最驚喜的一份厚禮。

2026新款NOAH HEV同樣建於TNGA底盤平台上，長闊高尺碼與汽油版一致，分別是4,695 x 1,730 x 1,845mm。至尊混能版造型與日版頂規車型相同，配備橫寬電鍍鬼面罩與最高規格LED尾燈組，結合流線化車身線條和17吋雙色拋光輪圈，展現大器躍動與鋒利進取形態。港版同時導入兩項貼心功能，其中雙電趟門可腳踢感應自動開啟，不管家長雙手拿滿日用品或正抱著小孩，只需輕輕一踢即可感應開門。另左側趟門開啟時，同級獨有的腳踏板會自動伸出，配合220mm同級最低的登車腳踏高度及435mm特長上落扶手，可讓每位家庭成員輕鬆上落車。其次，車身後方兩側皆設有電按鍵，可靈活控制尾門開關及定點角度，方便於狹窄停車環境存取行李及物件。

全新豐田Toyota NOAH HEV混能7座MPV驚喜登場：Ottoman中座椅附小腿承托墊 TSS 3.0主動式安全系統全程護航

車廂設計時尚優雅，配置比汽油版高級。受惠2,850mm軸距與1,405mm內櫳高度達，空間闊大寬敞，駕乘感愜意舒適。三排2+2+3座椅由人造皮與優質織物製成，中排兩張Ottoman獨立座椅附有小腿承托墊，連繫地台上的預設路軌能從容前後移位，滑動距離達745mm之多，而前與中排座椅並內置暖櫈功能。標準設備還有多功能皮軚環、7吋電子儀錶板及多功能顯示屏、彩色HUD投射儀錶、10吋觸控中央屏幕資訊娛樂系統、原廠6喇叭音響支援Apple CarPlay、三區恆溫冷氣內置nanoe X納米離子空氣淨化技術、中排摺疊式桌面連雙USB-C充電及四杯架等。除了10氣袋，混能7座位MPV更配備最新一代TSS 3.0主動式安全系統，為出行帶來更全面性保護。

全新豐田Toyota NOAH HEV混能7座MPV驚喜登場：綜合耗油量22.4km/L同級最低 一缸油跑1,160公里

動力方面，新車搭載的第5代THS（Toyota Hybrid System）混能系統，由1.8公升直四VVT-i引擎、永磁同步馬達及e-CVT電子無段變速自動波箱組成，系統總馬力140ps，引擎與電馬達可各自輸出142Nm和185Nm扭力，綜合耗油量22.4km/L是同級最慳油，WLTC續航力高達1,160km。對抗高油價之餘，兼且可告別里程焦慮。