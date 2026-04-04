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咪錶問題千奇百怪 Out of Order最無辜？

汽車
更新時間：15:00 2026-04-04 HKT
發佈時間：15:00 2026-04-04 HKT

咪錶問題 千奇百怪 【Samuel】

車友們一提到本地的咪錶問題，大家都無名火起三千丈。之前稱咪錶位不足，但當咪錶收費加價後，卻發現街上吉位處處，到底現在是錶位不足？還是有位無車泊？其中一位開搵食車的車友稱，泊不到位並不是上述兩個情況，而是他在泊位之後發現「入不到錶」！

咪錶出現「Out of Order」 被抄牌機會大增

咪錶問題 千奇百怪
咪錶問題 千奇百怪
原來有不少人遇過咪錶出現「Out of Order」故障情況
原來有不少人遇過咪錶出現「Out of Order」故障情況
有車友稱試過這段時間被抄牌，感覺非常無辜
有車友稱試過這段時間被抄牌，感覺非常無辜

原來有不少人遇過咪錶出現「Out of Order」故障情況，當你泊車之後準備拍八達通，見到這個情況，大家會怎樣處理？車友稱那刻鐘，以為自己好好運找到成條街唯一的錶位，但卻出現如此情況！當然，大家都明白可以致電咪錶故障熱線報告，但現實問題是當你打
完電話之後，你能確保不會被抄牌嗎？這個問題無人能解答！

另一位同樣開搵食車的車友稱，每天都在路上找錶位，近年他遇到咪錶不能正常運作的情況，包括了咪錶板面不能操作，在按八達通或掃二維碼的面板時，根本完全沒有反應，車友稱這些板面感應不良完全不能操作，他試過用酒精紙巾抹擦後，部分咪錶可以使用，他作個簡單的統計，現時每十個咪錶中，有近半的板面是感應不良的。

另一情況同樣十分普遍，當你使用Apps延時付費時，由你付款到咪錶收到指示，中間是會出現時差，有車友稱試過這段時間被抄牌，感覺非常無辜。但其他車友卻指出，無人叫你最後一分鐘才開Apps入錶延時，因為這樣會非常危險，當時間屆滿後，咪錶與手機Apps會中止連線不能延時，但你又不在車旁，被抄牌的機會便大大增加了！ 

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