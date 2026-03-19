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Lamborghini Temerario 內蒙古牙克石 第二屆Esperienza Neve冬季駕駛體驗活動

汽車
更新時間：18:00 2026-03-19 HKT
發佈時間：18:00 2026-03-19 HKT

Lamborghini在內蒙古牙克石，舉辦第二屆Esperienza Neve冬季駕駛體驗活動，更展示全線混能車款。今次活動參加者，主要來自亞太地區，在一連三天的活動中，透過廠方導師指導下，各參加者將學習及完成一系列雪地操控訓練。

極端雪地試駕920匹馬力Temerario

當中最為矚目的，當然是可以試駕Temerario，搭載V8雙渦輪增壓引擎和三組馬達，可輸出高達920匹馬力，而引擎最高轉速可達10,000rpm，參加者可在極端雪地環境下，感受Temerario的LDV（Lamborghini Dinamica Veicolo）車輛動態控制系統2.0帶來的完美動力分布，隨傳隨到的動力輸出、平穩牽引力、穩健的抓地表現和動態靈活性。

Temerario Lamborghini亞太區負責人Francesco Scardaoni表示，廠方一直致力為客人帶來非凡體驗，而Esperienza Neve雪地駕駛體驗活動，提供了最佳的環境，客人可在極端的環境下，全面感受針對低抓地力路況下的操控感覺，亦可讓駕駛者發揮個人技術，同時亦可讓客人可感受品牌旗下Temerario的極致完美表現。

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