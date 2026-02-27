2千萬元極級超跑Aston Martin Valhalla首輛抵港│1,074ps馬力PHEV插電混能 中置V8雙Turbo引擎四驅 2.5秒加速破百

Aston Martin Hong Kong即日起至3月17日(二)，在品牌跑馬地專店展出香港首輛Aston Martin Valhalla極級超跑，全球限量999輛，據知連稅落地價高達2千萬港元，由於車子已經名花有主，代理只能有限度地開放給車迷參觀(須預約)。 文、圖：DP

極級超跑Aston Martin Valhalla首輛抵港│綜合馬力1,079匹 2.5秒加速破百

Valhalla是Aston Martin第一款大量生產中置引擎超跑、第一款PHEV插電混能車，以及第一款可使用純電能行車的型號，更被譽為是神級限量車「Valkyrie之子」。Valhalla設計方向以道路使用為依歸(可以合法上牌)，沒有Valkyrie那麼偏激和賽車化，不過整個座艙底盤跟Valkyrie一樣為碳纖維製造，車身外殼也是碳纖維，配合主控式前後擾流裝置，可提供高達600kg(車速350km/h)氣流下壓力。

中置4公升V8雙Turbo引擎沿自平治AMG(編號M178 LS2)，不過再由Aston Martin大幅改良強化，包括改用Flat Plane Crankshaft平面曲軸、Dry Sump乾油池、兩個更大型Hot-Vee Turbo增壓器、全新吸排氣系統，以及自家電腦程式等，引擎最大馬力828ps，配合全新8速DCT半自動波箱及內置馬達，加上前軸2個馬達及鋰電池PHEV系統，3個馬達四驅組合合共輸出251ps馬力，車子綜合馬力1,079ps，扭力1,100Nm，0至100km/h加速2.5秒。

極級超跑Aston Martin Valhalla首輛抵港│全球限量999輛 尚餘少量配額

現場所見，Valhalla形象沒有Valkyrie那麼兇悍，車身線條更流暢斯文，兩個鷗翼車門開口特別大，加上門檻不高，上落很容易。車廂陳設簡約，配有一個數碼錶板及中控觸屏，波棍掣及駕駛模式旋鈕源自Vantage/DB12，專用方形軚盤細小好握。展示車加上大量外露碳纖維配件，以及源自AMR F1賽車的Podium Green專用銀底綠色車漆等，未連稅落地價接接近85萬英鎊(定價約72萬英鎊)，如加上首次登記稅約要2千萬港元。代埋透露全球999輛仍有極少量配額供全球經銷商爭取，不過據知2026年4月起廠方會調高車價10%，有興趣人士可能要趕快於3月底前訂購，預計第四季可以取車。