Toyota Hilux 第9代發布 Hybrid BEV低排節能力量更強

Toyota Hilux Pickup農夫車自推出以來，其野性粗獷外形與性能，廣受市場用家歡迎。這款在歐美地區極受歡迎的Hilux自推出以來，全球的銷售數字，已經突破了2,700萬輛，受歡迎程度不言而喻。

Toyota發布全新第9代大改款新車

廠方早前在歐洲比利時布魯塞爾車展中，發布全新第9代大改款新車。外形上，車身線條設計更趨銳利，躍動姿態及力量感更強。新車重點落在動力性能上，除了配置主力Hybrid 2.8公升柴油引擎加48V輕油電系統，提供更安靜及順暢的操控駕駛感外，更有助減低CO2的排放。

另一重點，是車系首款Hilux BEV純電動車，搭載上59.2kWh鋰電池，配備前後電動馬達四驅，綜合續航力可達257km（WLTP）。雖然新車的動力注入電力元素，但其越野操控表現卻絲毫沒減，提供高達1噸載重及3.5噸的拖曳能力，特高車身提供高達700mm的涉水能力。而動新調校的Multi-Terrain Select系統，協調動力輸出與地形，強化在惡劣路況的表現。新車BEV版本將在4月率先在歐洲市場推出，Hybrid 48V版本隨後推出。