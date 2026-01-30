全新阿維塔AVATR 07電動車香港開售｜豪華中型純電SUV一式兩款選擇 「一換一」早鳥價$299,800起 廿四味樂隊成員Brian李凱賢成首位車主

豪華電動車品牌AVATR阿維塔旗下全新AVATR 07昨日（1月29日）正式開售，港版包括單馬達後驅RWD和雙馬達四驅Ultra AWD兩款車型，現時選購享有高達3萬元早鳥優惠，「一換一」售價分別是$299,800起（原價$325,790起）和$369,800起（原價$399,800起），第二季開始交付。除了廠方及代理高層，出席發佈會嘉賓還有這款豪華中型純電SUV首位香港車主 － 廿四味樂隊成員Brian李凱賢。文、圖：sammy

全新阿維塔AVATR 07電動車香港開售：精彩設計奪兩項大獎 豪華極致沉浸式享受

以New Emotive Luxury（新情感豪華）設計哲學打造的全新AVATR 07，同時榮獲美國IDA國際設計金獎和德國iF設計大獎。外觀上，車頭貫徹UFO飛碟式家族前臉，F型大燈由280顆LED組成，極具辨識度。襯托連接前後輪與向上延伸的「引力」腰線、寬大尾擾流板和LED星軌式流光尾燈，躍動型態充滿未來感。後驅版配上20吋低風阻輪圈，現場展出的Ultra四驅版則採用21吋多幅式運動輪圈。豪華座艙滿載科技氛圍，精彩佈局近似同廠的限量特別版AVATR 012，組成元素包括35.4吋4K全景環迴屏幕和15.6吋懸浮式觸控中屏、以及恍如F1賽車的4向電動記憶皮軚環。

全車NAPPA高級皮座椅柔軟舒適，電動記憶零動力前座兼具電暖通風和8點式滾輪按摩，透過「一鍵躺平」模式更可讓人體驗極致享受。後座同設電動調校椅背角度和電暖功能，手枕內並附有多功能觸控屏幕。標準配置還有電動尾門、全景天幕連電動遮陽簾、雙區恆溫冷氣、AQS空氣潔淨連PM2.5活性碳濾芯、50W手機無線充電、前後共3組USB插頭、Apple CarPlay、4區語音聲控、64色氣氛燈、360度環視鏡頭、9安全氣袋及L2級駕駛輔助系統等。另電暖軚環、香薰系統和英國Meridian 25揚聲器高級音響是頂級版專屬。

全新阿維塔AVATR 07電動車香港開售：四驅版標配空氣懸掛 3.9秒加速破百

全新阿維塔AVATR 07電動車香港開售：車系搭載82.16kWh寧德時代神行超充電池，四驅版可輸出440kW(約598ps)及645Nm更澎湃動力，0-100km只需3.9秒。

全新阿維塔AVATR 07電動車香港開售：駛模式包括Eco、Comfort、Sport和Customize，懸掛會按不同選擇作出高低軟硬調節。

全新阿維塔AVATR 07電動車香港開售：空氣懸掛也可手動升降，上下幅度約60mm。

全新阿維塔AVATR 07電動車香港開售：超廣角高清電子側鏡屬選配項目，連稅需額外另加$25,000。

動力方面，AVATR 07搭載82.16kWh寧德時代神行超充電池，後驅版擁有252kW馬力（約342ps）和365Nm扭力，0-100km/h加速6.8秒完成，NEDC續航力575km。Ultra四驅版可輸出440kW（約598ps）及645Nm更澎湃動力，0-100km只需3.9秒，而相同標準下，續航程里為545km。車系支援420kW超充，約10分鐘可補充30%至80%電量。懸掛是前雙搖臂與後多連桿組合，四驅版更標配了空氣懸掛系統連自動調平及持續減震控制功能，有助提升高速行車與彎路操控的穩定性及舒適度。駛模式包括Eco、Comfort、Sport和Customize，懸掛會按不同選擇作出高低軟硬調節，駕駛者也可手動設定，升降幅度約60mm，最特別是停車時車身會明顯下降，貼心設計方便上下車。

補充一點，展車塗抹的星紫（Damson Metallic）車身顏色，以及超廣角高清電子側鏡均屬選配項目，連稅需額外另加$20,000和$25,000。

AVATR 07 RWD規格

傳動：82.16kWh鋰電 + 後置驅動馬達

馬力/扭力：252kW(約342ps) / 365Nm

0至100km/h：6.8秒

續航力：575km(NEDC)

尺碼：4,825 x 1,980 x 1,620mm

售價：$299,800起(「一換一」早鳥優惠)

AVATR 07 Ultra AWD規格

傳動：82.16kWh鋰電 + 前後馬達四驅

馬力/扭力：440kW(約598ps) / 645Nm

0至100km/h：3.9秒

續航力：545km(NEDC)

尺碼：4,825 x 1,980 x 1,620mm

售價：$369,800起(「一換一」早鳥優惠)

查詢：2262 1380