全新改良版Subaru Solterra XT純電動四驅車抵港開售｜日製SUV性能設備大躍進 「一換一」售價$329,900

全新改良版Subaru Solterra XT已進駐品牌九龍灣陳列室，並即日公開發售。外型設計煥然一新，車廂設備大升級之餘，純電動四驅SUV的性能與操控表現也更上一層樓。新款同樣日本製造，「一換一」售價$329,900與舊款相若，性價比更高，現時購買3月開始交付。文、圖：sammy

全新Subaru Solterra XT純電四驅SUV正式登場：高顏值造型動感豪邁 車廂配置全面升級

儘管是小改款，蛻變程度也相當明顯。車頭造型經重新設計，配上新款LED頭燈組，襯托亮黑雙色輪拱與20吋新款鋁合金輪圈，修飾車尾線條及尾門中央的「SUBARU」黑字體，為運動型態注入豪華格調。座艙貫徹原貌，設備配置卻全面升級。首先，座椅由布質改為原廠高級皮革包裹，前座具備冷暖通風功能，記憶駕駛席支援10向電動調校及腰部支撐，乘客席也增設8方向電動調校。方形運動皮軚環與7吋數碼儀錶板保留，FHD輕觸式多功能中央屏幕則由12吋升級至14吋，並支援無線Apple CarPlay。新增配置還有腳踢電尾門、Harman/Kardon音響、全景玻璃天幕、雙手機無線充電、USB Type-A & C輸入、多色氣氛燈及V2L對外輸電功能。安全方面，除了360全景泊車鏡頭，同時搭載Subaru Safety Sense系統，包括預警式煞車、車道維持置中、主動車距控制巡航、盲點提示、倒車自動煞車輔助、安全離座警示及駕駛員監控系統。

全新Subaru Solterra XT純電四驅SUV正式登場：搭載Panasonic日本製鋰電池 升級版e‑Subaru Global Platform強化操控

新款Subaru Solterra XT配備eAxle永磁同步高效雙馬達，搭載73.1kWh容量更大的日本製Panasonic鋰電池（舊款是71.4kWh），馬力與扭力輸出由原來的217ps和336Nm，大幅提升至347ps及437Nm，0-100 km/h加速只需5.1秒，比舊款足足快了1.8秒。WLTP續航力達436km，並最高支援DC 150kW直流快充，約28分鐘可補充80%電量。新車採用升級版e‑Subaru Global Platform，底盤結構與一體化設計進一步強化，提升抗扭曲剛性，過彎反應更俐落、穩定性更高。純電SUV標配Symmetrical AWD全時四驅系統，除了可調式X-Mode越野系統，駕駛模式還有Normal、Power、Eco三種選擇。當中，今代Power加強後馬達動力分配，有助提升過彎穩定性及主動扭力分配預判能力。同時，前後獨立懸掛也作出改良，不管城市穿梭或戶外探險，均能展現卓越抓地力與舒適性。另車架平台加入了更多減噪物料與結構工業用膠水，配合前雙層隔音玻璃，整體剛性及寧靜度再提升。

Subaru Solterra XT規格

傳動：73.1kWh鋰電 + 前後馬達四驅

馬力/扭力：347ps / 437Nm

0至100km/h：5.1秒

續航力：436km(WLTP)

尺碼：4,690 x 1,860 x 1,650mm

售價：$329,900(「一換一」計劃)

查詢：2828 2488