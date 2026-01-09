2026東京改裝車展｜豐田Toyota發表GR Yaris MORIZO RR跑車 限量生產200部

2026東京改裝車展（TOKYO AUTO SALON）今日（1月9日）在日本東京幕張國際會展中心揭幕，其中豐田（Toyota）在會上發表了全新GR Yaris MORIZO RR。這款中置引擎、雙座位特別版跑車以GR Yaris自動波型號作基礎，但只會在日本和個別歐洲市場限量發售，各佔100部，總數200部。大家現可透過TGR官方手機應用程式「GR app」參與抽籤購車，惜售價尚未公佈。文：sammy、圖：Toyota

豐田Toyota發表GR Yaris MORIZO RR跑車：以紐布靈實戰經驗打造 增設「MORIZO」四驅模式

Toyota會長兼首席車手豐田章男（Akio Toyoda）去年駕駛GR Yaris參加紐布靈24小時耐力賽（共跑了15圈），而今次在2026東京改裝車展上現身的GR Yaris MORIZO RR特別版，正是TOYOTA GAZOO Racing（TGR）融合豐田章男在賽事中的實戰經驗打造而成。至於型號中的「MORIZO」，是豐田章男作為賽車手的匿名。

GR Yaris MORIZO RR造型更具競賽風味，全套空氣動力套件，包括前後擾流器、兩側裙邊、碳纖頭冚與碳纖大尾翼，皆參考在紐布靈24小時耐力賽的數據開發。"Gravel Khaki" 灰藍色車身是豐田章男喜愛色澤，18吋多幅式輪圈與高性能制動卡鉗分別以銅與黃色作配。車廂方面，三幅式跑車軚環改為麂皮設計，同時為了提升競賽操控效率，軚環直徑也略為縮小。頭枕繡上「GR」字樣的一體化跑車桶座，跟軚環及麂皮波棍同樣加入黃飾線點綴，而表板位置也設有「MORIZO RR」的專屬序號銘牌。值得一提，TGR還為特別版車型開發了一個專屬「MORIZO」四驅模式，以取代原有的「GRAVEL」碎石模式，其前後軸的扭力分配為50：50，結合作出針對性調校的懸掛及EPS電動力輔助轉向系統，藉以全面提升攻彎能耐。