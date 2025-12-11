Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港汽車博覽IMXpo 2025│ 200輛新車、JDM日本改裝車盛展 12.11-14四天舉行

汽車
更新時間：17:30 2025-12-11 HKT
發佈時間：17:30 2025-12-11 HKT

一年一度IMXpo香港國際汽車博覽，今天(12月11日)起至12月至14日(日)在亞洲博覽館舉行，今年展覽焦點是首次結合Tokyo Auto Salon東京改裝車展香港站(TAS·HK)一同舉行，四個場館(3、6、8、10)位置一如往年，佔地面積約2萬方呎，大會表示今屆吸引80個品牌參與，合共展出共200輛新車及JDM日本版改裝車，首天開幕人流不少，很多年輕車迷爭相搶購限量版車仔模型。    文、圖：DP

2025 IMXpo香港國際汽車博覽│多款國產新能源車首亮相

今屆IMXpo車展有多款首度亮相國產新能源車(包括電動車及混能車)，包括AION UT、MG S6 EV、比亞迪Seal 6、極氪007GT及9X、零跑B10及五菱Darion EV等。今年大會特設德國汽車文化專區，展示德國經典車。超跑展區則有多款難得一見Supercars及Hypercars包括平治AMG One、Prodrive P25、KTM X-Bow GT-XR、Singer Porsche、Pagani Huayra BC、Bugatti Veyron Grand Sport等。
    展館另一半是TAS.HK東京改裝車展.香港展區，包括專程運來香港展出的JDM改裝車，包括MF Ghost GR86、Top Secret R33 GT-R Stealth 1st、雨官NA-7、Rocket Bunny Lotus Elise、Max Orido FL5、Mazda RX-7 254i GTX Le Mans、KUHL Racing 34ZR-GTWR SPEC-D等。不少日本改裝名牌的示範車及其老闆和代言人都會來港出席活動，當中包括日本著名車手織戶學(Max Orido)及其女兒織戶茉彩(Maaya)，還有Liberty Walk創辦人及社長加藤渉、Top Secret社長永田和彥、Spoon及Tom's代表等等。現場有大量限量車仔售賣 還有親子活動專區、美女車模選美大賽等活動。門票方面，據知基本票$80(單次出入)、單日多次出入門票價$100、優先入場門票$188、4天套票$280等，詳情細資訊及購票可瀏覽官方網站(https://imxpo.com.hk/)。 

  • 東京改裝車展 · 香港 (TAS · HK) 2025
  • 日期：2025年12月11日(四)至14日(日)
  • 開放時間：11:00am - 8:00pm
  • 地點：亞洲國際博覽館 8 及 10 號展館
  •  
  • 香港國際汽車博覽 (IMXpo) 2025
  • 日期：2025年12月11日(四)至14日(日)
  • 開放時間：11:00am - 8:00pm
  • 地點：亞洲國際博覽館 3 及 6 號展館
  •  
  • 門票詳情
  • 標準門票 (單次進出)：HK$80 
  • 單日通行證 (多次進出)：HK$100
  • 優先單日通行證 (優先入場至11:30am) +多次進出+紀念帆布袋)：HK$188 (每日限200)
  • 中小學生可享半價優惠 (𣎴適用於優先單日通行證)
  • 學前兒童 (未滿6歲)、65歲或以上人士及「殘疾人士登記證」人士免費入場

