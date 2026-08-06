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藥倍安心｜吹哨者鄭曦琳自稱「已踢保、無條件釋放」　據悉港島重案組仍在調查

突發
更新時間：17:23 2026-08-06 HKT
發佈時間：17:23 2026-08-06 HKT

藥倍安心爭議當中的「吹哨者」鄭曦琳，今年2月初被警方拘捕，涉嫌透過個人社交平台帳號發布「起底」帖文。至今日（8月6日）鄭曦琳在個人社交平台，自稱：「本人已於今日完成踢保程序，獲警方無條件釋放。」據了解，鄭曦琳原定今日續保，但她拒絕續保。目前警方仍在調查案件，由港島總區重案組跟進。

相關報道：藥倍安心︱網絡起底持續四個月 涉披露受害人姓名、學校、地址等 「吹哨者」鄭曦琳被捕 認發「起底」帖文

藥倍安心爭議吹哨者鄭曦琳，今日自稱「已踢保、無條件釋放」。
藥倍安心爭議吹哨者鄭曦琳，今日自稱「已踢保、無條件釋放」。

鄭曦琳就讀城市大學，活躍於社交平台，網名「何文田金冬天」。她去年指出國際肝癌權威潘冬平的女兒潘浠淳，涉嫌「請槍」研發AI醫療平台「藥倍安心（Medisafe）」，並違規使用病人數據及第三方版權資料，引起關注。

消息指，去年6月至10月期間，24歲的鄭曦琳與另外兩名身份不明人士，在不同社交平台上，未經當事人同意下發佈「起底」帖文，包括潘的姓名、就讀學校、家庭照片、社交平台帳戶及住址等，令潘及其家人受到滋擾。潘的家人去年11月向私隱公署舉報，其後案件轉交警方跟進，至今年2月初鄭曦琳被捕。

鄭曦琳今年2月初被警方拘捕。
鄭曦琳今年2月初被警方拘捕。

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