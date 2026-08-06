珍惜生命│蒲台島男子由貨船墮海 水警救起送院
更新時間：16:48 2026-08-06 HKT
發佈時間：16:48 2026-08-06 HKT
發佈時間：16:48 2026-08-06 HKT
今(6 日)下午2時41分，海事處職員報案指，一名男子在蒲台島一艘貨船上跳下，在海中載浮載沉，男子稍後被水警救起，清醒被送往瑪麗醫院治理。警方正調查事件。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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