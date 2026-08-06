海關區域合作連破兩海路私煙案 拘3男檢3700萬元貨 有人趁周日暴雨提貨難逃法網

香港海關透過風險評估及區域執法合作，於本周日及周一（8月2日至3日）接連偵破兩宗海路貨櫃走私香煙案。行動中，海關共檢獲約812萬支懷疑未完稅香煙，估計市值高達3700萬元，應課稅值約2700萬元，並拘捕3名本地男子。案中不法之徒雖然或是將私煙藏入大型木箱報稱為「救生艇」、或是利用牙膏護膚品等作遮擋、或是趁周日暴雨天提貨以掩人耳目，但最終仍被海關一舉剿破。

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組調查主任龔卓烽表示，第一宗案件方面，關員透過風險評估及情報分析，鎖定一隻由新加坡抵港的40呎海運貨櫃，該貨櫃申報載有救生艇。該貨櫃於上周六（8月1日）抵達葵涌貨櫃碼頭，關員隨即全天候監視。翌日下午，一名報稱司機的51歲本地男子到達貨櫃碼頭，準備提走該批貨櫃，關員隨即截查。

關員檢查貨物後，在貨櫃內木箱發現534萬支懷疑未完稅香煙，估計市值達2400萬元，應課稅值達1700萬元。關員隨即拘捕司機，並立即監控遞送，將貨櫃送到鄰近一個露天停車場。2日傍晚時分，另一名報稱為運輸公司負責人的68歲本地男子抵達現場，懷疑企圖打開貨櫃並處理櫃內私煙，關員隨即收網將其拘捕。

海關留意到，有人將涉案私煙收藏在大型木箱內，並申報為救生艇這類大型貨物作掩飾，又特意在本周日及暴雨惡劣天氣下提走這批貨櫃，企圖減低被關員偵查風險，但最終仍被偵破。另外，不法之徒選擇鄰近貨櫃碼頭的葵涌露天停車場，企圖即場利用停車場空間拆櫃拆貨，將私煙重新包裝甚至轉運，以掩飾私煙來源及去向。

第二宗案件則發生於本周一，涉及一隻由韓國仁川抵港的40呎海運貨櫃，申報載有護膚品及牙膏等貨物。當日早上，一名報稱司機的42歲本地男子，同樣到達碼頭準備提走貨櫃，隨即被關員截查。關員檢查貨物後，除發現少量已申報貨物外，也在貨櫃深處發現用黑色物料包裹、約278萬支的懷疑未完稅香煙，估計市值達1300萬元，應課稅值達900萬元，該名司機隨即被捕。海關相信，有人將已少量申報貨物放在貨櫃門附近位置，試圖掩飾貨櫃後方的懷疑未完稅香煙。

被捕3男已獲准保釋候查，海關仍在追查兩宗案件，包括了解私煙去向，不排除有更多人被捕。海關直言，這次行動充分展現香港海關與區域內執法機構的緊密合作，以及從源頭打擊跨境私煙的決心和執法成效。海關日後會繼續與地區的其他執法夥伴合作，並加強情報交流，嚴厲打擊這些大型走私香煙活動。海關亦會繼續針對上中下三路（跨境走私、儲存、分銷販賣），全方位打擊私煙活動。