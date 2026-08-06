珍惜生命│長洲熟食市場男子廁所上吊 當場死亡

今日（6日）早上9時53分，長洲熟食市場的職員發現一名男子在廁所上吊，大驚下連忙報警。救援人員到場，發現男子以一條長約兩米的尼龍繩上吊，消防將事主解下，但他已當場死亡。

警方沒有檢獲遺書，證實死者是49歲姓陳男子，正調查案件，死因有待驗屍後確定。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service