沙田警區8.30起整合 田心分區納入沙田及馬鞍山 提升警政效率

警務處根據地區警務需要及人口變化，決定重新整合沙田警區。由本月30日起，沙田警區的田心分區，將併入沙田分區及馬鞍山分區，以提升警政效率。為讓社區適應相關調整，屆時田心警署的報案室將轉為報案中心作過渡安排，每日朝8至晚上10時30分提供服務，警方會定期檢視報案中心運作，以作進一步安排。

今日（8月6日）早上，沙田警區在馬鞍山警署舉行簡介會，向沙田區議會、 沙田區撲滅罪行委員會、沙田區分區委員會，以及多個政府部門代表和合作伙伴，介紹沙田警區在本月下旬的合併計劃。沙田警區指揮官陳樂生在簡介會上稱，是次合併旨在更有效分配警務資源，確保各社區獲得適切及高效的服務，落實「裝備警隊以迎接新的挑戰」的策略方針。

沙田警區成立時曾設有4個分區，包括田心、沙田、馬鞍山及小瀝源，以應付當時的警務需要。及至2001年，警區進行架構整合，將小瀝源分區併入其他分區，其後一直維持田心、沙田及馬鞍山3個分區的運作模式，至今超過20年。陳樂生稱，隨着沙田區在過去20年的城市發展、人口及基建顯著變化，警務處經審慎評估後，認為有需要重新平衡區內警力資源，故田心分區原有管轄範圍，將分別納入沙田分區及馬鞍山分區。

陳樂生強調，在重新界定兩大分區的新轄區時，警務處已充分考慮緊急應變時間、地理形勢、重要地標、交通黑點，以及年度大型活動等各方面的警政需求，確保前線單位能迅速應對分區內發生的事件。他又補充，指出在是次分區合併後，警方原本投放於沙田社區的資源及緊急服務將維持不變，未來亦會就資源運用作定期檢視，持續向市民提供優質服務。