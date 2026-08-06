港人夫婦遊澳門乘的士拾相機電池 貪心據為己有 再入境時被捕

一對港人夫婦於兩個多月前遊澳門乘搭的士，發現車上有乘客遺下一部價值逾千元的相機及電池。兩夫婦拾遺不報，將有關失物據為己有，帶返香港自用。至本周日（8月2日），兩人經港珠澳大橋再次入境澳門時，被澳門治安警察局人員截獲。

fb「治安警察局社區警務」圖片

澳門治安警察局在官方Facebook專頁講述案件，指早前（5月26日）治安警察局接獲一名市民報案，對方稱其乘坐的士到氹仔孫逸仙博士大馬路，下車後發現遺留一個盒子於士車廂內，盒中有一部相機及三塊電池。報案人經找尋不果，懷疑被人拾獲並據為己有，報稱損失約1,500澳門元。

警員透過「天眼」系統、的士車廂監察系統及事主提供的資料，鎖定兩名涉案男女，並於8月2日在港珠澳大橋口岸將他們截獲。經查問，兩人承認因一時貪念拾獲有關相機及電池，並將之帶回香港住所自用。

據悉涉案的香港男女是夫婦關係，男子姓林（60多歲），報稱是充電樁技工；女子姓歐（50多歲），報稱無業。兩人均涉嫌觸犯《刑法典》第200條「在添附情況下或對拾得物、發現物之不正當據為己有」罪，案件已送交檢察院偵辦。