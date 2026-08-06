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有片｜油麻地私家車燈位突高速倒車 撞後車再高速逃去 單車男險遭撞爆粗追罵

突發
更新時間：06:16 2026-08-06 HKT
發佈時間：06:16 2026-08-06 HKT

油麻地發生3車相撞及不顧而去事件。社交平台流傳一段車cam影片，顯示一輛私家車在燈位等候期間，疑突然高速倒車，撞向後方兩輛私家車，造成3車相撞；期間一名騎單車男子險被波及，事後疑追上涉事車輛並出聲斥責。

Facebook群組「車cam L（香港群組）」流傳一段約1分鐘影片，片段顯示事發於昨晚（5日）約9時23分。從影片可見，3輛私家車沿油麻地上海街往佐敦方向行駛，至上海街與北海街交界燈位時，按燈號停車等候。

期間，最前方私家車突然高速向後倒車，撞向後方車輛，導致後方兩輛私家車先後被撞，形成3車相撞。當時一名騎單車男子剛好在附近，險被倒退中的車輛撞到，隨即以粗言喝罵對方。

影片其後可見，涉事私家車未有停留，隨即向前駛離現場，單車男子見狀立即追上。事件片段在網上引起討論，有網民留言指：「呢啲人真係永久要停牌」；亦有人批評：「瘋狂駕駛要坐監㗎。」

警方表示，昨晚約9時28分接獲報案，指上海街與北海街交界燈位發生交通意外。初步調查顯示，3輛私家車當時停車等候，最前方私家車突然後退，撞向後方兩輛私家車，涉事司機其後離開現場。事件中無人受傷，55歲黃姓及37歲趙姓男司機事後報案。警方正調查意外原因，並追查涉事私家車司機下落。

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