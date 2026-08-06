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珍惜生命｜藍田平田邨47歲男子廚房內自縊　母親揭發惜太遲

突發
更新時間：00:40 2026-08-06 HKT
發佈時間：00:40 2026-08-06 HKT

觀塘發生自殺案。周二（5日）晚上8時53分，警方接獲一名女子報案，指發現47歲兒子在平田邨平美樓一單位內上吊。

警方及消防接報到場，消防員將男事主解下，惟經檢查後證實當場死亡。經初步調查，相信男事主在單位廚房內以床單上吊，現場未有檢獲遺書。

警方將案件列作自殺處理，死因有待驗屍後確定。

 

防止自殺求助熱線：

 

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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