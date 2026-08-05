海關破深水埗南亞私煙集團 搗倉庫小販檔檢720萬貨 27人被捕最老82歲

海關過去兩星期（7月23日至8月5日）於深水埗進行一連串反私煙的執法行動，合共拘捕24男3女，年齡介乎27至82歲，當中包括21名本地人士、1名內地人士及4名持「行街紙」的南亞裔人士。行動中，人員在區內搗破5個私煙儲存倉庫、4個臨時儲存點及3個售賣私煙的流動小販攤檔，檢獲約160萬支私煙，估計市值約720萬港元，應課稅值約530萬港元。

根據海關調查，涉案南亞裔人士來自同一個私煙集團，他們利用深水埗區內舊樓、劏房林立的複雜環境，安排人手在清晨及深夜時份，將私煙從偏遠位置的倉庫，搬到人煙稠密的倉庫儲存，企圖逃避執法人員的調查及跟蹤。

針對這個活躍於深水埗、近北河街附近的南亞裔私煙集團，海關早前已成立專案小組，並在區內進行深入調查，動員超過100人採取一連串執法行動，由私煙儲存倉庫、搬運、分發、售賣等各個層面打擊私煙活動。

另外，海關在行動期間進行一連串街頭掃蕩，合共拘捕23名購買私煙的人士，全部均已被落案起訴。海關相信今次執法行動，已對區內南亞裔人士的私煙集團作出一個迎頭痛擊。

截至7月底，海關就購買私煙的罪行，合共拘捕及起訴250人。海關提醒市民，購買私煙同屬違法，經法庭定罪後，一樣會留有案底，若案情嚴重，或會被判處監禁，呼籲市民千萬不要以身試法。

