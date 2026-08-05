香港足球盛會2026｜車路士與祖雲達斯對壘 球迷悉心打扮觀戰 車迷專程由廣州來港支持

英超勁旅車路士與意甲豪門祖雲達斯今晚在啟德主場館對戰，為「香港足球盛會2026」迎來壓軸高潮。《星島頭條》現場所見，啟德主場館門外自下午5時開始已經人頭湧湧，不少球迷穿上球衣，悉心打扮，帶備應援物品到場觀看比賽。

記者：曾志恒 攝影：蘇正謙 何君健

支持車路士的KiKi專程與男朋友由廣州來港睇比賽，她指今日是第二次來啟德觀看球賽，上一次是去年欣賞阿仙奴對熱刺，「專登帶個阿仙奴球迷過嚟，畀佢見識下乜嘢係世界冠軍呀……噚日睇咗訓練，今日就買咗$1,399近角球位置嘅門票」。

來自廣州的KiKi專程帶男朋友來觀看比賽。

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同樣來自廣州的譚先生今日與太太及兒子駕車南下來港睇波，他指今次是首次來港欣賞足球賽事，「廣州過嚟都好方便，附近亦有很多餐廳」。譚先生自言一家三口都是「車迷」，最希望可以親眼見到高爾彭馬及摩根羅渣士，「好期待今次比賽，預計車路士贏3比0」。

譚先生指自己一家三口都是「車迷」。

至於老友記黃氏夫婦亦是車迷。黃太指他們的門票是贊助商送贈，今日專程戴上在英國購買的車路士cap帽，與丈夫專程到場觀看球賽。他們預測賽果會是打和，但內心希望是車仔勝出，「之前啟德主場館開幕嗰陣已經嚟過睇波，真係好大，之後再舉辦球賽都會再嚟睇」。

黃氏夫婦亦是車路士的球迷。

來自江蘇的王先生及來自福建的Uzzo，則是祖雲達斯的球迷。他們認為在香港觀看足球比賽的氣氛很好，球迷亦非常熱情，希望未來能夠再來啟德看比賽。王先生指昨日在訓練賽中有幸拿到杜格拉斯路易斯的簽名，非常高興。

王先生（左）與Uzzo（右）是祖雲達斯的球迷。



「香港足球盛會2026」今晚上演第二場頂級足球盛宴，由英超勁旅車路士對意甲班霸祖雲達斯，兩軍於7時30分在啟德主場館正面交鋒。