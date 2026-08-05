Fun Coffee騙局｜警接255宗報案涉款逾1億 被捕6人獲准保釋候查

聲稱總部位處越南富國島的咖啡投資企業「Fun Coffee」，被揭發以投資咖啡生意為名，實質涉及虛擬貨幣投資騙局。香港警方近日拘捕6名男女，包括涉案公司董事、股東、秘書、負責推廣項目及招募投資者的骨幹成員。截至8月5日，警方共接獲255宗相關報案，涉案總損失共約1億400萬元，而早前被捕的6人已獲准保釋候查。

立法會議員吳傑莊於今午聯同約50名「Fun Coffee」投資騙案苦主召開記者會，有苦主表指集團設「上下線」傳銷制度，推薦新人可獲分成，直接介紹20人更可獲100美元獎金。三個苦主群共涉910人，一個苦主群中的50人共損失逾1,400萬港元。吳傑莊更估計實際受影響人數可能逾千，呼籲未報案的受害人盡快與警方聯絡。

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警方早前在記者會上表示，涉案公司對外宣稱其投資項目是有關研發高科技咖啡設備、咖啡基因優化技術及智慧灌溉與施肥系統發展等範疇，游說投資者以虛擬貨幣參與有關投資計劃，更指投資金額越高、存放資金時期越長，相對回報亦越高。

涉案公司會透過舉辦投資簡介會、社交聚會及其他宣傳活動接觸市民，遊說他們加入有關投資計劃，並鼓勵參與者介紹親朋戚友加入，以獲取額外獎賞。當市民表示有興趣後，涉案人士便會指示他們下載「Fun Coffee」手機應用程式並完成登記。其後投資料會按照平台客服指示，將虛擬貨幣轉帳至指定的加密貨幣錢包地址，完成充值後，投資者可於應用程式內選擇不同投資方案。此外，應用程式亦設有入金獎勵、推薦獎勵、每日簽到務等機制，鼓勵投資者持續使用平台及投入更多資金。

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