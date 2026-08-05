「立德學院」舉行第三屆畢業典禮 湯修齊 : 冀課程讓在囚人士重投社會 開始人生新里程

懲教署今日（5日）在白沙灣懲教所舉行「立德學院」第三屆畢業典禮，向成功修畢應用教育文憑課程和通識教育副學士課程的在囚人士頒發畢業證書。



今屆有14名學員成功修畢「立德學院」首個通識教育副學士課程，當中包括12名是白沙灣懲教所男性在囚人士，其餘兩名為羅湖懲教所女性在囚人士。另外，今屆成功修畢應用教育文憑課程的學員共有73名，當中包括白沙灣懲教所的58名男性在囚人士及羅湖懲教所的15名女性在囚人士。



香港都會大學校董會副主席湯修齊在典禮上致辭時表示，「立德學院」於2023年成立，都大一直十分珍惜與懲教署及「立德學院」的夥伴關係，並緊密合作為在囚人士提供合適課程。今日「立德學院」首個通識教育副學士課程畢業生共有14名，當中更有學員取得A級（優異）成績，成果令人鼓舞，亦是「立德學院」的一個重要里程碑。湯修齊表示知識無法改變過去，但可以幫助他們更好地準備未來，希望透過「立德學院」的課程，裝備今日畢業的同學們重投社會，開始人生的新里程。



典禮上，有在囚人士合奏笙，還有由在囚人士組成的樂隊演奏樂曲，藉此答謝懲教人員、導師及家人在他們的更生路上給予支持。在分享環節中，一名在囚人士感謝懲教人員及導師對他的支持和教導，以及感謝家人給予他的愛和鼓勵，使他可以重新振作，投入學習，成功修畢課程。



懲教署於2023年在白沙灣懲教所及羅湖懲教所設立「立德學院」，為自願參與的成年在囚人士提供一年全日制應用教育文憑課程。2024年開始，「立德學院」為已獲取應用教育文憑的在囚人士提供兩年全日制通識教育副學士遙距課程。同時，在壁屋監獄為未能於餘下刑期內完成副學士課程的應用教育文憑課程畢業生，提供半日部分時間制通識教育副學士課程及半日職業訓練。