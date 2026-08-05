黃大仙貨Van黃格仔「甩尾」掉頭險撞清潔工 37歲司機涉危駕被捕

一輛客貨車日前在黃大仙中心北館停車場外的雙白線及黃格仔「甩尾」掉頭，幾乎撞到一名拖着垃圾桶的清潔女工，對其他道路使用者構成嚴重威脅。警方經調查後證實事件發生於8月3日早上，並以涉嫌危險駕駛拘捕涉事的37歲姓姚客貨車司機。

網上流傳一段影片，片中見到事發時天雨路滑，一名清潔女工一邊手撐起雨傘，另一邊手拖着垃圾桶，正踏出行人路準備過馬路，其間一輛客貨車向黃大仙中心北館停車場入口方向駛至，並在停車場外雙白線及黃格仔「甩尾」掉頭，嚇得清潔工目瞪口呆。

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消息指，警方今日（5日）中午在黃大仙中心北館停車場外進行調查，其間發現涉案的輕型貨車，於是上前截查。該司機表示自己在8月3日駕駛涉案輕型貨車，警方遂以涉嫌「危險駕駛」將該名37歲姓姚男司機拘捕，他現正被扣留調查，而涉案的輕型貨車則被警方扣留在汽車扣留中心作進一步檢查，案件交由東九龍交通意外調查組跟進。

警方重申，任何人在道路上危險駕駛汽車屬嚴重交通罪行，亦會對其他道路使用者構成危險，最高可被判監禁3年、罰款2.5萬元、以及停牌最少6個月，市民切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法行動，打擊其他交通違例事項，透過嚴厲執法確保道路暢通及保障市民安全，並提高道路使用者的安全意識。