竹園南邨工人棚架上吸煙 房署證為私人維修師傅 勞工處：若違例會依法處理

黃大仙竹園南邨榮園樓一名男工人於昨日（4日）下午約4時許，被街坊拍下在外牆棚架上工作期間，口中叼着燃點的香煙。房屋署證實涉事工人是由住戶自行聘請的私人維修師傅，並指屋邨辦事處已即時派上門跟進，嚴正提醒住戶必須督促工人嚴格遵守禁煙法例。勞工處亦已就事件作出調查，強調若發現有工人違例，會依法處理。

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房屋署回覆《星島頭條》查詢表示，昨日留意到網上社交平台有帖文，指竹園（南）邨榮園樓外牆有工程人員在棚架上吸煙，竹園（南）邨物業服務辦事處即時核查，確認涉事工人並非房屋署、辦事處或其公屋保養合約承辦商之員工，而是由住戶自行聘請的私人維修師傅。有關單位早前向辦事處申請進行私人工程並獲批准。

署方稱，辦事處昨日已即時派員上門跟進，當時工程已完工，人員遂隨即致電涉事住戶，嚴正提醒及叮囑住戶必須督促其聘請之私人工程人員，嚴格遵守消防安全指引及有關禁止吸煙的法例，絕不可在棚架上吸煙。辦事處已指示保安人員在相關私人棚架拆除前加強巡邏大廈外圍，密切留意是否有違規情況。同時，辦事處亦會張貼通告提醒所有租戶，強調租戶進行私人裝修工程時，必須確保聘用之工人遵守法規及安全指引，以保障大廈及公眾安全。

竹園南邨。資料圖片

房屋署強調，對任何在大廈工作範圍或高空棚架上違規吸煙、危害消防安全的行為持「零容忍」態度。為保障屋邨整體安全，辦事處已實施一系列主動措施，包括提升大廈外圍巡邏次數，對全邨的裝修棚架進行重點監察，並加強宣傳教育。如發現工人違規吸煙，辦事處將即時制止、記錄，並轉交相關執法部門嚴厲打擊。

此外，勞工處表示，已就事件作出調查，如發現有人違反地盤禁煙及高空工作等的職業安全及健康法例，處方會依法處理。任何人士在建築地盤內作出吸煙行為，將被處定額罰款3,000元；而建築地盤的承建商及分判商須採取所有合理步驟，以確保沒有人在建築地盤內使用明火點燃、吸用或攜帶燃着的吸煙產品，違例者經法院判定最高可處罰款40萬元。

截至2026年8月4日，勞工處就地盤禁煙發出39張「定額罰款通知書」；另外，就承建商未有採取所有合理步驟確保地盤內沒有人吸煙，則發出11張「敦促改善通知書」，並擬提出2宗檢控。此外，勞工處接獲78宗市民針對地盤吸煙的投訴，並相繼作出跟進。

