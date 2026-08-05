上半年奪命車禍大升四成四 警一連三周嚴打違例過路與不專注駕駛

警務處交通總部今（5日）日總結2026年上半年本港交通意外趨勢，整體傷亡及嚴重交通意外數字錄得顯著跌幅，但致命交通意外卻較去年同期大幅上升44%。為改善有關問題，警方雙管齊下，於8月3日至23日期間，展開為期三星期的全港性專題執法行動，重點打擊司機不專注駕駛及行人違例事項，以保障市民生命安全，同時加強教育宣傳。

全港共發生7,341宗涉及傷亡的交通意外（按年跌17%），受傷人數為9,055人（按年跌20%）。嚴重受傷及致命意外錄得193宗（按年大幅下跌39%），死亡及重傷人數為212人（按年跌39%）。有關數字延續了過去十年的下降趨勢，更創下自1954年以來的新低。

致命意外共59宗（按年上升44%），死亡人數達63人（按年上升47%）。其中行人佔最多達26人（41%），其次為司機10人（16%），電單車司機、乘客及騎單車者各佔9人（各14%）。

26名行人死者中，18人為65歲或以上長者（佔69%）。主要意外成因為行人「胡亂過馬路」（如衝紅燈、攝車罅、忽略車輛盲點）及司機「不專注駕駛」。

此外，涉及商用車輛的致命意外達41宗（按年升58%，佔總數66%），當中近四成（16人）為65歲或以上年長司機。長時間駕駛、疲勞及分心（如使用手機、與乘客交談）為肇事主因。而單車使用者的死亡人數共9人（按年上升125%）。

展開全港性針對交通違例專題行動

警方於 8月3日至23日 展開為期三周的執法行動，第一個星期將集中宣傳教育，隨後兩星期將展開大型嚴厲執法，主要包括兩大行動，其中之一「亮景行動」 ，主要打擊不專注駕駛，針對不小心駕駛、不遵守交通燈號及標誌、駕駛時使用手機等違規行為。警方將調動隱形戰車於全港快速公路加強巡邏，特別針對商用車輛違法行為。

另一「同行者行動」，主要打擊行人違例，警方於各區交通黑點嚴厲打擊衝紅燈、越過路旁圍欄或中央分道帶、以及在行人過路設施15米範圍內棄用設施等危害安全的行為。

此外，運輸署將配合警方於23條政府行車隧道、青馬管制區及青沙管制區加強執法。警方特別提醒駕駛者，必須遵從快速公路龍門架上的交通標誌（如黃燈閃動需減速準備停車、紅色交叉代表切勿使用該行車線），違例者最高可被罰款$5,000及監禁3個月。

推廣道路安全教育 避三害 用四寶

為加強公眾教育，警方除為本地物流及公營車輛司機舉辦安全講座，並製作AI動畫教育兒童單車安全外，亦特別邀請麥玲玲師傅及交通安全隊副總監史東甫博士拍攝全新宣傳短片，呼籲市民過馬路時緊記「避三害，用四寶」。

避三害是指衝紅燈、攝車罅、忽視汽車盲點。

用四寶是指行人天橋、行人隧道、斑馬線、設有燈號的行人過路處。

警方重申，「道路安全，你我有責」。所有宣傳、教育及執法行動的最終目的，均是為保障市民寶貴的生命，呼籲市民切勿以身試法。