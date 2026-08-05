禁毒處首次將禁毒教育帶到幼稚園 灌輸毒品有害概念
更新時間：12:30 2026-08-05 HKT
發佈時間：12:30 2026-08-05 HKT
發佈時間：12:30 2026-08-05 HKT
保安局局長鄧炳強在網誌發文：「禁毒宣傳唔應該只係對住青年同成年人。從長遠著想，我哋要將防線拉前，由孩童時期開始，向小朋友灌輸「毒品有害、絕對唔可以試」呢個簡單嘅概念。」
他又說：「所以今年禁毒處首次將禁毒教育前移至幼稚園，透過簡單有趣嘅小情境故事，配合輕鬆舞步，令小朋友喺歡樂中吸收「毒品係衰嘢」嘅訊息。早前我就去到一間幼稚園，同小朋友分享毒品可能出現嘅小情境故事，帶住佢哋一齊跳「聽我講」舞步，仲出動埋可愛嘅幼兒禁毒IP Bobo同大家見面。」
「我好開心見到小朋友全程投入，跟住Bobo又跳又笑，好快就理解到毒品有害、唔可以試。禁毒教育愈早開始，愈可以減低佢哋日後因好奇而嘗試毒品嘅風險，拉長社會嘅禁毒防線！」
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