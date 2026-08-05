馬騮山清潔女工捱私家車撞 頭傷送院救治

長沙灣發生交通意外。今日（5日）早上9時19分，一輛私家車沿大埔道往沙田方向行駛，當駛至馬騮山一帶對開、近金山路一個行人過路安全島時，撞倒一名清潔女工。女工頭部受傷倒地，其後由救護車送院救治。

現場消息稱，被撞的清潔女工受聘於外判公司，日常負責大埔道馬騮山郊野公園一帶的垃圾及落葉等清理工作。事發時她由右至左橫過馬路，步向中間安全島，懷疑有人沒有望向左方有否車輛，其間涉事私家車駛至，右邊車頭撞到清潔女工。在場一名漁農自然護理署除草女工表示認識傷者，所知對方負責馬騮山郊野公園清潔工作，至今已任職最少2年。

據知現場安全島稍後將設置交通燈，未料工程未完成已發生意外。所見安全島旁邊遺下傷者的一部風機，涉事私家車右邊車頭燈破裂。警方正調查事故原因。