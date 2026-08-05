《建築地盤全面禁煙法例》上月17日正式生效，網上再有懷疑工人於棚架上吸煙的照片在流傳，引起網民討論。

有網民在社交平台上載兩張照片，指周二（4日）下午約4時許，在黃大仙竹園南邨榮園樓，發現一名工人於外牆棚架上工作期間，口中疑叼着香煙，雙手則繼續進行工序。照片所見，工人身穿安全帶裝備，惟仍疑一邊吸煙一邊工作。從照片中可見，工人吸食的香煙疑正燃點。

竹園南邨工人疑棚架上吸煙 叼煙工作照瘋傳 網民轟：冇安全意識。Facebook黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)圖片

照片曝光後，不少網民批評有關行為危險，留言指「阿叔冇安全意識」、「投訴佢啦，血的教訓」、「有冇咁X鍾意食煙呀，收咗工返屋企咪食X飽佢囉」，認為不但違反地盤禁煙規定，亦增加施工風險。

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《建築地盤全面禁煙法例》於今年7月17日起實施，任何人在建築地盤範圍內吸煙，可被職業安全主任發出3,000元定額罰款通知書。勞工處早前公布，法例生效首兩周已巡查約1,200個建築地盤，共發出36張定額罰款通知書，並向承建商發出9張「敦促改善通知書」，另有兩宗個案正考慮提出檢控。勞工處表示，除針對違規吸煙工人執法外，亦會檢視承建商有否採取合理措施，確保地盤全面禁煙。