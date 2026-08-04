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九巴甩轆｜情況十分罕見 九巴即時檢查同款巴士 將約見生產商進行研究

突發
更新時間：21:58 2026-08-04 HKT
發佈時間：21:58 2026-08-04 HKT

一輛九巴今日（4日）在長沙灣行駛期間，左後轆突然飛脫，撞向巴士站一塊金屬擋板，一名坐在擋板旁等車的7歲亦被波及受傷。九巴回覆《星島頭條》表示，今次情況十分罕見，會嚴肅跟進和詳細調查起因，並即時檢查所有配備相同部件設計的巴士。

九巴指一輛路線86巴士下午3時許駛至長沙灣道近長沙灣廣場時，其中一個輪胎脫落，碰到附近巴士站鐵欄，現場一名坐在鐵欄後的小朋友受輕傷，送院治理。九巴已派員慰問傷者。

相關新聞 : 長沙灣廣場九巴甩轆撼巴士站金屬檔板 7歲男童被波及撞傷送院

 

九巴續指非常重視事件，根據記錄，車長在駕駛前曾檢查該輛巴士，並沒有匯報任何問題，認為今次情況十分罕見，會嚴肅跟進和詳細調查起因，已經約見生產商進行研究，並即時檢查所有配備相同部件設計的巴士，將於今晚通宵完成檢查工作，在確保狀態和運作正常和安全後，才會安排提供服務。

 

 

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