「動物守護‧社區大使」與愛寵同行 凝聚社會守護動物力量

於7月25日舉行的「護動傳承‧愛寵號啟程」活動上，小朋友爭相與現場的小動物拍照互動，歡笑聲此起彼落，一輛色彩繽紛的教育宣傳車——「愛寵號」正式登場，趁暑假走遍全港，宣揚愛護動物信息。負責籌備活動的警長伍偉傑穿梭於攤位之間，與市民分享養護寵物心得，傳遞守護動物，尊重生命信息。

自幼鍾愛小動物的伍偉傑在公餘時間擔任愛協的義務督察，參與動物拯救行動及協助調查殘酷對待動物案件。

伍偉傑（中）於去年在高速公路救出一隻被困車輪之間的小貓。

被困車輪之間的小貓獲救。

伍偉傑（前排右六）會定期到學校主持講座，宣揚關愛動物的理念。

在社區宣揚愛護動物理念

駐守新界南總區防止罪案組的伍偉傑，專責「動物守護‧社區大使」計劃的宣傳教育工作，他接受今期《警聲》訪問時透露 ，兩年來籌辦各類社區活動，包括於2024年舉行的慈善挑戰跑，其間，333名狗主一起創下「最多人同時與狗狗親吻」的世界紀錄。他亦定期到學校及院舍主持講座，宣揚關愛動物理念。「最開心是能夠與小朋友和市民面對面交流，透過與動物親身接觸，把關注動物福利、尊重生命等信息傳遞出去。希望在每個孩子心中，都播下一顆尊重生命的種子。」

從護理到救援 致力守護小生命

自幼鍾愛小動物的伍偉傑，家中曾同時養了四隻小狗。「最初我負責幫家中狗狗剪毛護理，後來想了解它們更多，便決定深入學習專業知識。」他早年報讀獸醫助理課程，定期到獸醫診所實習，看着一個個小生命回復健康、重現活潑，他感到無比踏實。憑着這份熱誠，他更在公餘時間擔任香港愛護動物協會（愛協）義務督察，參與動物拯救行動及協助調查殘酷對待動物案件。「我希望運用專業知識，成為它們的堅實依靠；前線警務工作不時亦會接觸動物案件，累積實務經驗後，動物救援知識便能與警務工作相輔相成。」

公路車底下驚險救援 改寫小貓命運

去年九月的一宗拯救經歷，令伍偉傑印象特別深刻。當時新界一條高速公路交通擠塞，車輛停滯不前，一隻誤闖路面的小貓受驚下鑽進一輛的士車底，被困車輪之間。司機束手無策，交通一度受阻。伍偉傑接報後迅速到場，憑着處理動物的經驗，小心翼翼將它救出，交由愛協跟進，交通隨即回復暢順，小貓其後亦獲善心人領養。「看着小貓轉危為安，那份成功救回生命的滿足感，難以言喻。」

播下愛心種子 凝聚守護力量

守護動物從來不是高深的大道理，伍偉傑深信，今日在社區不同層面播下愛心種子，終會萌芽成長，匯聚成社會守護動物的堅實力量。