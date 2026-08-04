新界北警打擊非法駕電動單車 一連5日拘149人 23人為外賣員

新界北總區交通部在剛過去一連五日展開代號「朝陽」的執法行動，在全港多區打擊非法駕駛電動可移動工具。行動中，人員以「狂亂駕駛」、「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」、「在行人路上駕駛電單車」等罪拘捕149人，年齡介乎14至81歲，當中包括23名外賣員。警方警告，在行人路或單車徑以高速行駛電動單車是罔顧行人安全，必嚴厲打擊。

新界北總區交通部執行及管制組署理總督察周肇弘講述案情時表示，新界北總區人員，於7月30日至8月3日，在區內進行一個名為「朝陽」的執法行動，打擊非法駕駛電動可移動工具，即係俗稱電動單車或電動滑板車。

在一連五日執法行動中，警方於新界北各區，包括大埔、粉嶺、上水、屯門、青山、元朗以及天水圍，一共拘捕 149人，包括112名本地男子，26名本地女子及11名外藉男子，年齡介乎14歲至81歲，涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」、及「在行人路上駕駛電單車」。所有被捕人士已獲准保釋候查，並須於九月中向警方報到。警方在行動中扣查149部電動可移動工具，包括133部電動單車以及16部電動滑板車。

被捕人士中有23人為外賣員，有個案更載有乘客，周肇弘斥責這屬危險行為。「佢喺一個比較相對高嘅速度，喺一個熙來攘往嘅行人路上行，罔顧咗周圍嘅人及乘客安全。」警方平均偵測到的電動單車車速為10至20公里左右，但據過往調查紀錄，最高車速有50公里。被截獲地方包括行人路、單車徑，甚或馬路都有。

人員亦向市民派發相關的宣傳單張，教育市民切勿非法駕駛電動可移動工具。警方提醒市民，任何人在道路上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款港幣1萬元及監禁12個月。