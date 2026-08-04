屯門爆水管｜青山公路近屯利街水管搶修完工 陸續恢復供水

屯門青山公路近屯利街昨日（3日）再爆水管，地下一條直徑600毫米的食水鋼水管爆裂，水務署於昨晚11時用水高峰期後，暫停怡峰園、顯發邨、恆順園、冠峰園及屯門官立中學的供水，進行維修。至今日（4日）早上9時許，水務署表示已完成搶修，食水供應在早上9時半起陸續恢復正常。

水務署在Facebook專頁「滴惜仔」表示，在事故中該署於受影響屋苑附近設立超過10個臨時供水點協助市民取水，並調派2架水車及超過30個水箱，以確保臨時供水充足。除此之外，由於相關大廈亦有內部儲水缸作緩衝，停水期間，該署了解僅有零星住戶需要到臨時供水點取水。

署方續指，工程團隊正繼續餘下的路面修復工程，爭取於今晚凌晨12時重開青山公路近屯利街的行車線。該署強調，為減低對附近居民的影響，署方已將該段喉管納入風險為本水管改善工程，並會與相關部門（包括民政事務總署、房屋署、警務處、運輸署及路政署），及相關屋苑管理處等持份者緊密協調，盡快制定更換該段喉管的方案，以期於今年年底展開相關工程。