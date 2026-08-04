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荃灣關門口村屋遭爆竊 住戶失15錶5銀包總值$40萬

突發
更新時間：09:32 2026-08-04 HKT
發佈時間：09:32 2026-08-04 HKT

今日（4日）早上近7時半，荃灣國瑞路關門口村一幢村屋二樓發生爆竊案。一對30多歲情侶租客起床後發現屋內有搜掠痕跡，經點算發現有15隻共值約36萬元的手錶，包括勞力士、卡地亞等，以及5個銀包約有2萬元的港幣、美金和日圓現金，遭賊人盜去；失竊財物總值約40萬元。其間兩人所養的寵物貓一度失蹤，初時以為亦被賊人偷去，其後在屋內尋回，相信貓咪因受驚過度而躲藏起來。

現場為關門口村一幢村屋二樓連天台單位，相隔一條德士古道便是警方新界南總區總部。據了解，戶主在今日臨天光時分，聽到屋內有嘈雜聲，以為愛貓亂竄，所以不以為意，未有起身查看。直至早上7時許，才發現屋內凌亂，有被搜掠痕跡。經點算後發現15隻包括勞力士及卡地亞等名錶，以及5個銀包都不翼而飛，估計損失共40萬元財物。

天台位置有閉路電視鏡頭，未知是否拍下賊人犯案過程，警方估計賊人爬水渠上天台，然後開啟沒有上鎖的天台門入屋，搜掠財物後由正門離去。案件交由荃灣警區刑事調查隊第六隊接手跟進。

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