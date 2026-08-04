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珍惜生命│觀塘男子伏屍停車場 疑欠債墮樓

突發
更新時間：08:59 2026-08-04 HKT
發佈時間：08:59 2026-08-04 HKT

今日（4日）早上7時08分，觀塘碼頭廣場一名男子倒臥在3樓停車場內，頭破血流不省人事，保安員發現報案。現場是偉業街182號，救護員趕到，但發現事主已經死亡。

警方經初步調查，相信事主由較高樓層墮下。死者57歲姓孫，警員檢獲事主的隨身物品，當中包括一些財務文件，疑他因欠債尋短。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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