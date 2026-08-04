屯門爆水管｜青山公路青山灣段局部封路搶修 爭取中午恢復供水

屯門青山公路近屯利街一條直徑600毫米的食水管在不足一星期內兩度爆裂，影響怡峰園、顯發邨、恆順園、冠峰園及屯門官立中學等供水，因應水務署進行緊急維修工程，青山公路青山灣段由屯興路至屯利街的北行線，於昨日（3日）晚上9時半起全線封閉。水務署表示正全力搶修，爭取今日（4日）中午12時前完成工程，並恢復食水供應。

水務署表示，涉事水管位於青山公路青山灣段北行快線及慢線之間，為保障行車安全及配合水管維修需要，青山公路青山灣段由屯興路至屯利街的一段北行線，已於周一晚上9時30分起全線封閉，駕駛人士需改用其他道路。

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署方指，工程團隊正全力進行緊急維修，除非遇上特別工程困難，例如惡劣天氣影響等，否則爭取於今日中午12時前完成工程並恢復食水供應，相關行車路段則預計於明日（5日）早上6時重開。

該署又表示，已就事件與屯門民政處、警方、運輸署、房屋署、區議員及屋苑管理處保持緊密聯繫，為有需要市民提供適切支援。市民如需查詢停水資訊及臨時食水供應安排，可瀏覽水務署流動應用程式「水務易」或水務署網站。