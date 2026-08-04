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珍惜生命｜粉嶺華明邨40歲男子倒臥平台 當場不治

突發
更新時間：03:21 2026-08-04 HKT
發佈時間：03:21 2026-08-04 HKT

粉嶺發生墮樓事件。周一（3日）晚上9時許，警方接獲華明邨信明樓保安報案，指一名男子倒臥大廈平台，懷疑從高處墮下。警員及救援人員接報到場，證實男子當場死亡。

警方在現場沒有檢獲遺書，經初步調查死者為姓林男子（40歲），相信他由信明樓一個單位墮下，死因有待驗屍後確定。據了解，死者與父母同住於上址，最近辭職，懷疑他受生活困擾而尋短。

 

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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