珍惜生命｜安達邨48歲女子屋內燒炭 丈夫發現惜太遲
更新時間：03:17 2026-08-04 HKT
發佈時間：03:17 2026-08-04 HKT
發佈時間：03:17 2026-08-04 HKT
秀茂坪發生燒炭自殺事件。周一（3日）晚上7時24許，警方接獲一名男子報案，指懷疑妻子在安達邨俊達樓一個單位內燒炭輕生。
警員及救援人員接報到場，發現女事主倒臥在單位廁所內，旁邊有一盤燒過的炭。經檢查後，證實她當場死亡。經初步調查，警方在現場檢獲遺書，案件列作「自殺」處理。死因有待驗屍後確定。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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