馬鞍山火警｜機電署：少女用石油氣噴火槍煮食 槍身起火燒雜物肇禍

馬鞍山耀安邨耀謙樓今日（3日）中午發生火警，一名20歲少女在家中煮食期間發生搶火。機電工程署回覆《星島頭條》表示，事發時少女正使用石油氣噴火槍煮食，其間因為槍身突然起火燃燒周邊雜物引致火警。

機電署指今午接獲通報後，隨即派員到場調查，發現事發時事主正使用石油氣噴火槍煮食，其間因為槍身突然起火燃燒周邊雜物引致火警。事主表示槍身已被燒毁並棄置；現場發現的卡式石油氣瓶為已獲署方批准型號。而石油氣噴火槍並非《氣體安全條例》下的住宅式氣體用具，無需獲得署方批准。

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機電署呼籲市民在使用石油氣噴火槍時，應詳閱石油氣噴火槍生產商的使用指示，並留意以下事項：