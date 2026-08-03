馬鞍山火警｜機電署：少女用石油氣噴火槍煮食 槍身起火燒雜物肇禍
更新時間：22:39 2026-08-03 HKT
發佈時間：22:39 2026-08-03 HKT
發佈時間：22:39 2026-08-03 HKT
馬鞍山耀安邨耀謙樓今日（3日）中午發生火警，一名20歲少女在家中煮食期間發生搶火。機電工程署回覆《星島頭條》表示，事發時少女正使用石油氣噴火槍煮食，其間因為槍身突然起火燃燒周邊雜物引致火警。
機電署指今午接獲通報後，隨即派員到場調查，發現事發時事主正使用石油氣噴火槍煮食，其間因為槍身突然起火燃燒周邊雜物引致火警。事主表示槍身已被燒毁並棄置；現場發現的卡式石油氣瓶為已獲署方批准型號。而石油氣噴火槍並非《氣體安全條例》下的住宅式氣體用具，無需獲得署方批准。
相關新聞 : 馬鞍山耀安邨單位冒煙 疑20歲女住戶煮食搶火肇禍
機電署呼籲市民在使用石油氣噴火槍時，應詳閱石油氣噴火槍生產商的使用指示，並留意以下事項：
- 接駁前，確保點火器已關閉及確保噴火槍與卡式石油氣瓶的接頭完全配合；
- 接駁後，應檢查接駁位是否有漏氣的氣味或聲音；
- 使用時，必須在通風良好及遠離易燃物品的地方進行，並盡量保持垂直；及
- 使用期間，如發現任何異常情況，應立即熄滅所有明火，並截斷氣體供應。
最Hit
譚詠麟、曾志偉、陳百祥出席世紀婚宴 鍾鎮濤、苗僑偉超有型到賀 佘詩曼飲到面紅紅
2026-08-02 18:50 HKT
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」獲理大Offer 揭「神走位」升學路線：努力你都可以係大學生｜Juicy叮
2026-08-02 13:12 HKT