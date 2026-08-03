警3周接600宗網購騙案涉款3200萬 演唱會飛玩具模型最多人中招
更新時間：21:29 2026-08-03 HKT
發佈時間：21:29 2026-08-03 HKT
發佈時間：21:29 2026-08-03 HKT
網購騙案屢見不鮮，過去三周警方共接獲逾600宗網上購物騙案，總損失超過 3200萬港元，其中涉及演唱會門票、玩具模型、服裝、波鞋及名牌手袋。
警方在facebook「守網者」發帖指，涉及演唱會門票的網購騙案最多，超過170宗；其次為玩具及模型超過80宗，其中爆旋陀螺、Pokémon卡最多人中招；第三位則是服裝、波鞋及名牌手袋超過40宗。
警方提醒消費者大部分售票平台沒有轉飛功能，騙徒聲稱「原價讓飛」、「朋友急讓」需加緊留意。另外，如市民購買玩具及模型，切忌不要誤信騙徒所講的「限量最後一件」、「珍藏放售」。至於服裝、鞋履、手袋等，騙徒常以「低於市價」作招徠，結果收到假貨，甚至畀錢後直接失聯。
警方教授4招防中伏：
- 面交最穩陣，一手交錢一手交貨；
- 「先付後寄」、「預先落訂」＝高危訊號；
- 留意賣家帳戶開設日期同交易紀錄，如新帳戶及價錢不合理必定有伏；
- 付款前用「防騙視伏App」，輸入賣家電話或收款帳戶檢查是否有問題。
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